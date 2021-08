José Miguel Martín Campos, campeón de Andalucía de Triatlón de Media Distancia

El atleta roquetero José Miguel Martín Campos ha conseguido la medalla de oro del Campeonato de Andalucía de Triatlón de Media Distancia en la localidad cordobesa de Posadas. Lo hizo el pasado domingo 22 de agosto con un tiempo total de cuatro horas, seis minutos y 15 segundos durante la novena edición del Desafío Calima celebrado en el citado municipio de la comarca del Valle Medio del Guadalquivir. La prueba consistió en unos impresionantes 1900 metros de natación, 85 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie, en los que Campos quedó en primera posición, por delante de Rafael Lao y Miguel Largo, segundo y tercer clasificado, respectivamente.

El concejal de Deportes y Tiempo Libre, José Juan Rubí, ha felicitado al triatleta roquetero “que siempre lo da todo en las competiciones. Estamos muy orgullosos de su trabajo, constancia y, por supuesto, logros. El triatlón es un tipo de competición que te exige muchísimo y estamos seguros de que Campos seguirá superándose en el futuro”.

Formato contrarreloj

El IX Desafío Calima fue especialmente difícil para los atletas por el formato escogido de la prueba, que fue el de contrarreloj. Debido a la Covid-19, los participantes salen por separado, lo que no les permite ver al resto de adversarios mientras se está desarrollando la prueba. “Estás compitiendo virtualmente y, como no ves a tus rivales directos en la clasificación, no puedes aflojar hasta que llegas a la meta. Pese a que mi fuerte es la carrera a pie, esta vez me encontré más cómodo en bicicleta porque los que venían detrás me apretaron muchísimo”, explica Campos.

Durante la carrera, el pueblo de Posadas se volcó con los deportistas. “Nos animaron en todo momento y eso siempre ayuda, es de agradecer. Además, esta carrera tuvo algo muy especial y es que el podio andaluz fue completamente almeriense. Compartir medallas con Rafael Lao y Daniel Requena fue especial”. El triatleta roquetero de 33 años quiso dedicar su victoria a su club Viruteam 46, familia y “todos aquellos que hacen posible sus competiciones como patrocinadores, entrenador, fisio, nutricionista…”.

Próxima cita con el triatlón en Roquetas de Mar

El triatlón vivirá una nueva cita doble el próximo fin de semana en Roquetas de Mar. El sábado 28 de agosto se celebrará la jornada de promoción de triatlón para menores, que incluirá una parte teórica y una práctica. Y el domingo, a las 9:30 horas, tendrá lugar el V Cros Triatlón Ciudad de Roquetas en la Playa de Las Salinas. Una cita que los amantes del deporte no se pueden perder