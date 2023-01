En memoria de Piñero, aquel central de la mítica AD Almería

Era un defensa central de los de antes, de los que prácticamente no salía de su área, de los que ‘pasaba el tío pero no pasaba el balón’. Era el baluarte defensivo sobre el que Maguregui ponía su célebre ‘autobús’ en la defensa rojiblanca. ¿Recuerdan ? César; Paniagua, Piñero, Óscar López, Maxi; Garay, Jeromo, Martínez; Rojas, Rolón y Gregorio. Aquella alineación de la A.D. que subió a Primera con un equipo casi amateur nos la sabíamos de carrerilla. Llegó Piñero a la A.D. comenzada la temporada 1978-79, con el equipo recién ascendido a Segunda.

La pareja de centrales Camacho-Óscar López no era muy del agrado de Maguregui: el almeriense, por joven (apenas 18 años); el paraguayo, por blando. El míster quería un central contundente y le trajeron a Piñero, procedente del Jerez, que el año anterior había secado a Gregorio precisamente en el partido que la A.D. ganó en Jerez (0-1) y le valió el ascenso a 2ª. Allí formaba pareja de centrales con Ravelo, otro ilustre del fútbol jerezano.

Piñero debutó con la A.D. el 19 de noviembre de 1978 ante el Getafe, el mismo día que el portero César, con triunfo rojiblanco (3-1) y ya no hubo quien lo quitase del centro de la zaga. Su salto, a pesar de que era bajito, y su contundencia le hacían ser un fijo en las alineaciones de Maguregui. Aquella temporada en 2ª jugó los 27 partidos que restaban de Liga; sólo se perdió uno por acumulación de tarjetas. Y se ascendió a Primera. Aquella mítica temporada 1979-80 Piñero jugó 29 partidos ante los grandes, faltando sólo a 4 por lesión y uno por acumulación. Marcó a los mejores delanteros de entonces: Santillana, Quini, Satrústegui, Rubén Cano, Kempes, Dani...

La temporada siguiente, la del descenso, la cosa fue peor: jugó 25 partidos y no lo hizo en 9 por dos lesiones. A pesar de su dureza, era tan noble que se lesionaba él y no los rivales. Y continuó la siguiente temporada, ya en 2ª, la que acabó con la desaparición del equipo, pues tenía firmados cuatro años, con idénticos números: 25 partidos y 9 ausencias.

Al desaparecer la A.D. Almería, Piñero se marchó al Portuense, donde, muy castigado por las lesiones, se retiró con 34 años. Quizá el mayor elogio que recibió en sus años de futbolista le vino del mejor rematador de cabeza de la historia del Real Madrid, Carlos Santillana, en una entrevista en el Marca al retirarse: “¿El defensa que mejor me ha marcado? No ha sido ningún internacional, sino el central del Almería Piñero; era una lapa, no me dejaba moverme”. En uno de sus prodigiosos saltos debió llegar al cielo y allí se quedó la pasada semana.