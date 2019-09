Seis meses después URA Playcar vuelve a casa

Jaén ganó la semana pasada a uno de los habituales favoritos para el ascenso, el CRC Pozuelo, haciendo tres ensayos menos que el conjunto madrileño. El desacierto en los lanzamientos a palos del Canoe sin duda fue determinante. A la media hora se llegó 3-22, Jaén no se rindió y al descanso fue un 10-22. CRC tenía bonus ofensivo y parecía que todo muy bien encarrilado, permitiéndose no transformar 3 de sus 4 ensayos. Pero tras pasar por vestuarios los jienenses metieron tres golpes y dieron la vuelta al marcador con otro ensayo, claro está, transformado, seguido de otro golpe para un 29-22. Los madrileños, con todo, tuvieron la victoria en la bota, puesto que ensayaron en el 79 y dispusieron de la patada para ganar, que no entró, dejando el marcador en 29-27. El rugby es muchas cosas, pero sobre todo trabajo y sacrificio, y saber que 80 minutos de juego pueden ser exprimidos al máximo.

Es el mejor modo de comenzar la previa de la visita de Jaén Rugby, reforzado incluso más respecto al año pasado, que ya fue excelente, puesto que a Unión Rugby Almería Playcar le toca tomar ejemplo para remontar el vuelo tras haber perdido en un ‘extraño’ debut en Orcasitas ante CAU, pero esta vez la plantilla unionista que no estará sola. Y es que se produce la vuelta a casa, por fin, tras ¡medio año! Seis meses han pasado desde la confirmación de la permanencia y la mejor clasificación histórica de los cruzados en la categoría, tiempo que se ha invertido en seguir sumando masa social y crecer con bases sólidas. No va a ser de extrañar un ambientazo en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas, como ya sucediera en el inicio de la liga pasada, puesto que el primer visitante oficial del recinto fue precisamente el XV jienense arropado por una numerosa y magnífica afición. La fiesta en la grada está asegurada y, sobre el campo, un “partido apasionante”, en palabras de Nacho Pastor.

Nacho Pastor: "Esperamos que la afición pueda ver que las bases que asentamos la temporada pasada sirven muy bien para empezar a construir el proyecto de esta temporada"

El técnico valenciano ha destacado sobre todas las cosas precisamente que se produce por fin el regreso al propio feudo: “Será nuestro inicio de temporada en casa y tras jugar fuera en la primera jornada nos vamos a reencontrar con la afición, que han pasado un montón de meses sin poder disfrutar de ella”. Hay algo más clave: “Quitarnos la espinita del último partido”. No se refiere Pastor solo a la victoria, porque se puede ganar o perder, pero que las sensaciones no sean las mismas que ante CAU Metropolitano: “Que la afición pueda ver que las bases que asentamos la temporada pasada sirven muy bien para empezar a construir el proyecto de esta temporada, esperamos que con alegrías desde momentos ‘más tempranos’ que la pasada”. Va a ser muy complicado frente a un Jaén muy bien armado pero que no sorprende al preparador cruzado.

En ese sentido, ha manifestado que “es un equipo que conocemos bien, contra el que hemos jugamos en pretemporada y que ya demostró que está muy bien preparado físicamente y que comenzaba a hilvanar un sistema de juego, dado que tiene un nuevo entrenador, en el que la fuerza y el dominio físico es una de sus bazas principales”. Además, tiene claro que “viene con mucha confianza después de remontar un partido que se la había puesto muy en contra, vendrá a ratificar esa victoria”. Ante ello URA Playcar sobre todo cuenta con que se va a “reencontrar con la afición” como detalle a su favor, “volver a casa es clave para nosotros”, argumenta un Nacho Pastor para el que “se plantea un partido muy interesante en el que fuerza está claro que va a haber sobre el campo por parte de ambos, en el que también habrá una propuesta muy agresiva en tres cuartos, buscando mucha verticalidad”.

Nacho Pastor: "Recuperamos un par de jugadores más veteranos que ya el año pasado fueron fundamentales, y por supuesto tengo el refuerzo de los chicos de cantera"

Unión Rugby Almería Playcar quiere sacar partido del trabajo ya asimilado en la campaña pasada, pero aplicando una evolución al mismo: “A ver si poco a poco se va asentando no solo un juego basado en delantera, que fue el que nos dio la solidez el curso pasado, sino a partir de ello desarrollar un juego más global y más abierto”. Se intentará con los efectivos a disposición de Pastor en esta cita: “Recuperamos un par de jugadores más veteranos que ya el año pasado fueron fundamentales, y por supuesto tengo el refuerzo de los chicos de cantera, que están demostrando en todo momento, en los entrenamientos, que quieren ganarse un puesto en el equipo”. A esto ha añadido la muy escasa opción de sorprender: “Los dos técnicos nos conocemos bastante bien dentro y fuera del campo y va a estar todo muy ajustado tácticamente, así que la clave va a estar en no cometer errores y en la solidez defensiva, ya que respecto a ataque y estructura de juego la lucha va a ser de poder a poder”.

El único antecedente hasta el momento es el 15-36 con el que Jaén Rugby se estrenó en la categoría la temporada pasada, cuajando una primera parte, sin paliativos, excepcional. De hecho, al descanso se llegó con cinco ensayos, dos de ellos transformados, del equipo visitante, mientras que los locales anotaron dos, uno transformado. La segunda mitad tuvo bastante menos historia, más igualada, en un choque que precisamente dirigió el mismo árbitro al que le toca este nuevo duelo de Andalucía Oriental, el señor Luis Lasala. De aquel XV de Jaén solo tres fueron titulares en la primera jornada de esta temporada, Álvaro González, José Manuel Espinosa y Fernando Pulido, más cuatro reservas, que son Víboras, Navarrete, Santías y Expósito. La remodelación ha sido grande.