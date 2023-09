El mítico ‘Quintana’ toma las riendas de URA

Toca una nueva etapa en Unión Rugby Almería, pero desde el club cruzado se ha elegido afrontar la transición apoyado en su propia idiosincrasia. Todos esos ‘rasgos’ que le son propios están representados en el elegido para dirigir esta temporada al primer equipo, alguien al que la definición de ‘hombre de la casa’ se le queda muy corta. Antonio Cayuela es de ‘Los Quintana’ de Carboneras, y con ese mote, el de su familia, es conocido y respetado en el mundo del rugby.

El cambio en el banquillo unionista se produce de manera ‘natural’ y para nada traumática, ya que ‘Quintana’ sucede en el puesto a Hernán Quirelli ‘Falu’ y los dos han trabajado codo a codo. El técnico hispano-argentino decidió volver a su casa, La Vila, dejando en su entrenador asistente una profunda huella: "Ha sido un maestro para mí, he aprendido mucho con él; de hecho, le decía que me había cambiado el rugby, y le deseo lo mejor en su nueva etapa".

Añade que se queda con que ‘Falu’ "tiene un gusto especial por los pequeños detalles, la postura, la posición de los pies, el gesto técnico…", desvelando que le gustaba colocarse "a una distancia prudente por si quería estar solo, pero a su vez lo suficientemente cerca por si quería comentar algún aspecto". Sin más ni menos, lo define como "un genio", y garantiza que su herencia continuará en el verde: "Seguramente jugaremos muy diferente a como era yo como jugador, y muy parecido al URA de ‘Falu’".

Está inmerso en una pretemporada que se desarrolla por ahora "según lo planificado, centrada en trabajo físico y destrezas individuales"

Sus máximas las tiene claras: "Espero que sea un equipo que aproveche todo el ancho del campo, que disfrute del ataque sin pelota, la defensa, que imprima mucho ritmo al juego y permita desarrollar así el enorme talento que veo en mis jugadores". De hecho, está inmerso en una pretemporada que se desarrolla por ahora "según lo planificado, centrada en trabajo físico y destrezas individuales". Añade que "el cuerpo técnico está muy contento con el desempeño del grupo" y que irá "incrementando la carga de trabajo táctico para llegar al primer partido de liga en las mejores condiciones".

Antes habrá test de pretemporada en casa de Marbella, en concreto el día 17, y después "una temporada apasionante" tras haber pasado "un verano difícil". Hace mención "a la marcha de ‘Falu’, al posible descenso administrativo, a la salida por ello de algunos jugadores…", pero es ‘Quintana’ y es URA: "Ahora sí que veo mucha energía en los entrenamientos, una gran ilusión por hacer las cosas bien, un enorme compromiso por parte de los chicos, mucha expectación por parte de nuestros seguidores…, estoy seguro que el grupo va a dar la talla y de que vamos a disfrutar de rugby de calidad en Almería".

No podía verlo de otro modo porque le pone la vida. Por algo ha dado un paso más al frente: "Estoy muy agradecido a la directiva por la propuesta; un honor para mí ya no entrenar al primer equipo, sino haber formado parte primero de la cantera, posteriormente ser jugador senior y ahora esta misión, una trayectoria que da sentido a toda la pasión que siento por este deporte". Fue protagonista del ascenso: "Lo recuerdo con especial cariño, como las primeras temporadas en División de Honor B, en las que ya era un jugador veterano".

Quintana "Siempre tuve mucha ilusión por jugar a un nivel superior y poder lograrlo al final de mi carrera deportiva, rodeado de muchos compañeros de batalla y de jugadores jóvenes de nuestra cantera, fue la guinda perfecta a mi trayectoria como jugador"

Cumplió un sueño: "Siempre tuve mucha ilusión por jugar a un nivel superior y poder lograrlo al final de mi carrera deportiva, rodeado de muchos compañeros de batalla y de jugadores jóvenes de nuestra cantera, fue la guinda perfecta a mi trayectoria como jugador". En esa etapa "sufrimos por la permanencia", se dice a sí mismo para después sacar el lado positivo: "Pero también me permitió jugar con extraordinarios jugadores de otros países, los primeros fichajes, que nos subieron el nivel y nos han permitido disfrutar de rugby de mucha calidad".

Han pasado diez años para un club del que se siente orgulloso: "Nuestra masa social ha crecido enormemente y para los rivales es un placer venir a jugar a Almería por el ambiente que se respira". Detalla "la posibilidad de jugar en un escenario como el Juan Rojas, el equipo femenino, el desarrollo de la escuela y academia, y como no, URA CLAN", como hitos: "El crecimiento del club ha sido impresionante". Quiere más: "El rugby en general ha crecido en todo el mundo, es un deporte espectacular que cuida su esencia y valores, y por ello, aunque hemos tenido un gran crecimiento, debemos prepararnos para el futuro".

Este es un nuevo ‘año cero’, lo que afronta con todo: "Me motiva salir adelante con los enormes jugadores de los que dispongo, de gran nivel, que a pesar del difícil verano que hemos tenido, han seguido apostando por el proyecto; el club está en deuda con ellos". Junto a ellos, "me encanta ver la evolución de chicos de la casa que han dado un salto de nivel en los últimos años, y sí, la cantera aporta caras nuevas al primer equipo". Habrá diversión: "Estoy seguro de que la afición disfrutará con su talento; todo hace una mezcla muy apetecible de ver y que me enorgullece dirigir".

Solo le falta citar una pieza clave, precisamente la de la afición: "Mi mensaje es que llene el Juan Rojas, que disfrute de nuestro equipo y de los jugadores, que disfrute de este deporte de valores, que acuda al campo a ver un espectáculo deportivo de alto nivel, porque será una temporada apasionante que estamos preparando con mucho esfuerzo para darles muchas alegrías". En cuanto a los llamamientos, "hago uno a todos los niños y niñas con diferentes capacidades para que acudan a nuestras escuelas y academias, que acudan a nuestro URA CLAN, que disfruten del rugby, porque será una experiencia vital inolvidable".