La mochila anda vacía

Los petates rojiblancos iban ayer cargados rumbo a Pamplona. Los jugadores suelen ser supersticiosos y además de la ropa, las mudas y los objetos de higiene personal, suelen llevar pequeños talismanes que dejan en el vestuario cuando saltan al terreno de juego. Parece que en la mochila no les cabe nada más, pero sí que hay espacio para los puntos.

Y es que de estas tres primeras jornadas el equipo rojiblanco no ha conseguido una cantidad suficiente de puntos para que las mochilas fuesen algo más cargadas. Por eso, el encuentro de hoy es más importante de lo que se podía esperar. No es plato de buen gusto llegar a Pamplona con la necesidad de sumar, puesto que se trata de un estadio realmente difícil por la gran presión ambiental, pero el Almería se ha mostrado incapaz de sumar algo más que un simple empate y ya empieza a ir a contracorriente.

De momento, no hay prisas, no es urgente que el equipo esté ya engrasado. Pero no es nada positivo estar por cuarta temporada consecutiva desde las primeras jornadas en los puestos de abajo. Y con un punto de nueve posible, las cosas no marchan bien por mucho que los futbolistas se estén entregando al máximo y la afición no ande del todo disgustada.

De esta manera, ante Osasuna el Almería tiene que dar más que en las tres primeras jornadas. Sobre todo, mostrar mucho más que en Cádiz, único partido hasta ahora a domicilio. Sólo con correr y sudar, el partido de esta tarde no se va a sacar adelante, porque enfrente hay un equipo experto, apoyado por una afición que es capaz de meter goles. Por eso, los rojiblancos tienen que tener carácter en su juego, mostrar unas pinceladas de calidad que de momento no han aparecido y mejorar su números ofensivos.

Por su parte, el conjunto pamplonés, uno de los aspirantes al ascenso, no está fino en el inicio liguero como han reconocido la plantilla, el entrenador y la dirección deportiva. Osasuna recupera al central Aridane, quien ha sido baja los tres primeros partidos por una lesión de tobillo. El defensa majorero acompañará en el puesto a Unai García, lo que motivará el cambio de posición de Oier, quien volverá al puesto de pivote defensivo como en las dos primeras jornadas.

Desaparece del mediocentro el canterano Imanol, titular en Granada, al quedarse fuera de la convocatoria por decisión técnica al igual que David García, a pesar de que el defensa navarro era alta tras cumplir un partido de sanción y había sido titular en las dos primeras jornadas. Son bajas por lesión Sergio Herrera, lesionado de gravedad en mayo pasado, y Fran Mérida, quien permanece inédito por una tendinitis.

Los rojiblancos esperan volver con más peso en sus maletas, que en el viaje de ida. Aunque sólo sea unos gramos que pesa el empate, aunque todos prefieren los kilos de cualquier victoria.