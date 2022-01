La nadadora Victoria Martins logra tres medallas en el Campeonato Andaluz

Victoria Martins Cobos es feliz en el agua. “En la natación me siento libre y me permite ser una más”, confiesa la joven de 19 años, y con síndrome de down, que ha convertido esta afición en su medio habitual. Entrenamientos tres días a la semana, una hora diaria, que le han llevado a ganar tres medallas, una de oro y dos de plata, en el Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada 2021, representando al club DEPOADAP.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, la ha recibido para felicitarla por sus méritos y, acompañado por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y por su madre, Isabel, ha conocido un poco más de esta almeriense de adaptación, nacida en Brasil, que entrena duro en la piscina de la Universidad de Almería. “Disfruto mucho de la natación, del ambiente que hay, las competiciones y los viajes. El año pasado me federé y en el resultado de primer año ha sido estupendo, tres medallas”.

Fernández-Pacheco ha destacado el “ejemplo” que supone Victoria “de los beneficios que aporta el deporte a todas las personas. Es una chica trabajadora y alegre, llena de ilusiones, que gracias a su esfuerzo ha logrado tres medallas en el Campeonato de Andalucía representando a Almería. Para mí ha sido un placer poder recibirla, conversar con ella y felicitarla en nombre de todos los almerienses. Ella también es una embajadora de nuestra ciudad”. El regidor recalca que “desde el Patronato Municipal de Deportes seguiremos apostando por el deporte adaptado e inclusivo”.

Además, Victoria Martins ha formado parte de la exposición ‘¿Conoces a estas mujeres?´, que une deporte y discapacidad. Promovida por el Consejo Superior de Deportes, a través del Programa Mujer y Deporte, y organizado por las Federaciones Española y Andaluza de Deportes para personas con discapacidad intelectual, se ha expuesto en la ciudad, con la participación de las almerienses Tania Criado Gutiérrez (vela), Rosa Vita Villegas (natación) y Victoria Martins Cobos (natación).