“Por nosotros nadie apuesta, así que vamos a dejar que se hable en el campo”

Son muchas las razones para no perdérselo, con el fondo de que se va a hacer historia del deporte almeriense, pero la que está más clara que ninguna otra es que todos los éxitos de Unión Rugby Almería Playcar surge de la conjunción de voluntades y de la pasión de muchas personas. Con la idea de ser justos y ver esta fase de ascenso como propiedad de todas ellas, desde el club cruzado no se puede pensar en otra cosa que no sea ver la grada del Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas repleta hasta la bandera. El llamamiento como entidad, en la víspera del primer partido del Grupo Élite ha sido rubricado por el equipo, tanto cuerpo técnico como plantilla, representados por el primer entrenador y por los dos capitanes. Mensaje común: “Va a ser importante el apoyo de la afición”.

Hernán Quirelli ‘Falu’ ha puesto en valor que “nos toca un lindo inicio contra un muy buen equipo con tanta historia como es CAU Valencia, así que vamos a intentar que vaya al Rojas la mayor cantidad de gente posible; va a ser clave el apoyo de la grada en estos cuatro partidos, así que ojalá que tengamos ese ánimo más que nunca, porque la motivación los chicos y el staff técnico ya la tenemos”, textualmente. En ese sentido ha añadido que “vamos a competir en un nivel más arriba del que estamos habituados; eso es ya motivación más que suficiente, contentos de habernos clasificado y deseosos de que empiece esto ya”. Lo corrobora Nehemías Sivori ‘Nemo’, para el que “el sorteo nos ha salido favorable; para comenzar, no viene mal empezar en casa, con nuestra gente”.

Sebas ‘Hacha’ Urgu ha abundado en esa idea: “El calendario es muy positivo porque nos ahorramos tres viajes al norte; no solo es duro el viaje, sino que allí jugar es duro también, conseguir un triunfo en el norte iba a ser no imposible, pero sí complicado”. Sobre la secuencia de partidos también está satisfecho el técnico ‘Falu’: “La valoración por supuesto que es positiva, dentro de que es un torneo de todos contra todos, sin que haya ventaja deportiva porque vamos a jugar contra los ocho rivales, pero sí se puede valorar respecto a la distancia y los viajes y sí nos ha sido favorable, puesto que los tres equipos más lejanos nos tienen que visitar y los desplazamientos son Madrid y Barcelona, así que no varía tanto lo que son los nuestros habituales”.

A él corresponde elaborar un plan en el que sus hombres confían ciegamente, “respecto al análisis de los rivales, iremos uno a uno, más allá de que tenemos ya vistos a casi todos los equipos”. Sobre lo inmediato, CAU Valencia es “club con mucha historia, un equipo con muy buenas individualidades”, y desde ese mismo adversario se asume que “todos los partidos van a ser muy duros y a cara o cruz”. En todo caso, “creo que podemos enfocarnos en nuestro juego e intentar imponer nuestro ritmo, nuestro estilo, contra rivales nuevos y que serán todos muy duros”, ha añadido ‘Falu’. Sin profundizar demasiado, sin deja caer que “los tres equipos del norte están más fuertes, más compensados, los del Grupo B son una incógnita, porque con vídeos es difícil analizar, pero veo más sólidos en formaciones fijas, solidez defensiva y organización a los del norte”.

En esa valoración incluye también a Pozuelo e Industriales, “pero bueno, creo que por nosotros tampoco apuesta nadie, así que vamos a dejar que se hable en el campo y no hacer tanto análisis previo, porque puede llevar a muchas equivocaciones; vamos a intentar más que nunca centrarnos en nuestro juego, respetar a cada rival, porque si ha conseguido estar en este grupo será porque tiene muchas cosas buenas que mostrar y se nos harán partidos muy duros”. A lo largo de la fase habrá “muchas circunstancias que inclinen la balanza a favor o en contra, como pueden ser las lesiones porque la mayoría de planteles son cortos, con algunas excepciones, y eso también va a determinar los momentos en que nos enfrentemos a los rivales y nuestros momentos también”.