Ni el desierto puede con Emilio Baeza Nieto

Detalles de la experiencia

La vida en el campamento es una contradicción, por un lado todo son adversidades por la falta de comodidades. No puedes asearte, los baños no existen como tal, tienes que hacer tus necesidades sintiéndote observado por más compañeros, las tormentas de arena aparecen cuando menos lo esperas destrozándote la haima y entrándote arena hasta en el lugar más escondido de tu cuerpo, pero luego esta la vida social dentro de la haima y eso es lo que verdaderamente te hace seguir adelante. He conocido gente maravillosa, personas con las que nos hemos reído mucho. La haima 14 ha sido una familia y quiero agradecer a Iñaki, Jesus Molina, Javito, Oscar, Mario, Nano y Nau su ayuda, su apoyo y su buen hacer diario para que las adversidades se convirtieran en mentes positivas.

La carrera consta de 250 km divididos en seis etapas. Hay una etapa de 90 kilómetros, NON STOP. Hemos pasado por lugares encantadores, maravillosos paisajes, he subido dunas que nunca imaginaba que podían ser tan altas.... he tocado el cielo del desierto.

Soy un afortunado de esta vida, he llegado a terminar posiblemente la carrera más dura del mundo, la carrera que desde hace niño quería hacer: la MARATON DE SABLES. Tengo una familia que me apoya y mi, otra familia de amigos que me han apoyado y han sufrido conmigo o casi mas que yo, y eso no está pagado con nada. Dar las gracias a todos por sus mensajes de animo y por todo su cariño.