No cabe más crueldad para el Poli El Ejido (2-1)

El Poli El Ejido volvió a perder en el último minuto, como ya le ocurriera siete días antes contra el Mar Menor. Pocos vestuarios pueden soportar lo que está viviendo el del equipo celeste en esta temporada, cuando ciertamente no le están acompañando los resultados, pero ni mucho menos tampoco la suerte. El Recreativo de Huelva, que no fue mejor que el Poli durante el partido, anotó el gol de la victoria de falta directa en el minuto 95 de un partido que caminaba inexorablemente hacia el reparto de puntos y que ahonda en la crisis de un equipo que por más que intenta levantarse no lo consigue.

Cabello movió el árbol de inicio en su once, con varios cambios concentrados la mayoría en las zonas traseras, y comenzando con Godino, que regresó al once tras dos titularidades para Fred Conte. Robles también recuperó sitio en el lateral diestro y entró por primera vez como titular Cristian Moreno en el eje de la zaga, desplazando a Héctor al lateral zurdo. Además, formaron pareja por delante Cristóbal y Sato, y de ahí para arriba comparecieron los habituales.

La cosa no pudo comenzar peor para los ejidenses, que en la primera llegada de su rival encajaron el primero de la mañana, para comenzar a tener que remar a contracorriente e instalarse en el peor de los escenarios posibles. Iago Díaz apenas la tuvo que empujar después de que su compañero Laerte chutara fuerte desde la frontal y Godino repeliera el cuero, que le cayó franco al atacante del Decano (6').

El gol espoleó a los de Abel Gómez y dejó tocado al Poli, que ya venía de serie con la confianza y la moral bajas. Los locales dominaron los siguientes minutos, llevando la iniciativa ofensiva ante un rival desconcertado, aunque al menos sin crear peligro claro sobre el marco de Godino.

Pero El Poli no estaba muerto. Nunca lo puede estar cuando tiene en el campo a futbolistas como Álex Escardó, que se sacó otro conejo de la chistera, el tercero de la temporada, para equilibrar las cosas y recuperar los niveles mínimos de tranquilidad. El choque caminaba cerca del ecuador del primer acto (19'), el malagueño agarró el cuero todavía en su campo y justo en la línea divisoria del centro del campo vio adelantado a Rubén Gálvez y, aunque estuviera prácticamente en su casa, ejecutó una vaselina de perfecta, digna de hacerse viral, que se coló en el marco pese a que el arquero llegó a tocarla. Todo un mago del que este año puede disfrutar la afición celeste.

🎩 Esto ha hecho Álex Escardó en el Nuevo Colombino de Huelva para el @Poli_ElEjido https://t.co/O9QbRsTwG8 — Diario de Almería (@DiarioDAlmeria) October 16, 2022

Le tocaba al Recre volver a porfiar ante una afición cada vez más nerviosa y en el 22' pudo haber logrado el 2-1 en un cabezazo de Adriá Arjona que se le fue alto en buena posición. Y aunque no se vieron muchas ocasiones en las áreas, las que se presentaron fueron muy claras, como la que desaprovechó Cristian Moreno, solo, tras una falta a Escardó, pero el canario no acertó con el marco rival, enviando por encima del larguero (29').

El Recre generó cierto agobio en las cercanías del área en el siguiente tramo, ya cerca del descanso, lo que derivó en otra ocasión de relevancia protagonizada por el autor del gol local, Iago Díaz, quien chutó fuera a la media vuelta desde el interior del área.

Drama notable en el desenlace

El Poli estuvo más cómodo sobre el verde que su rival en el primer tramo de la reanudació, asentado y tranquilo con el balón y especialmente seguro atrás, lo que se conjugaba con los nervios progresivos en el equipo local, alentados por una grada inquieta y un resultado incierto. Godino vivió tranquilo, aunque también su homólogo onubense. Escardó lo intentó al palo corto desde la frontal en el 54', en la acción que rompía las hostilidades ofensivas tras el descanso.

Cabello introdujo a Mario Mendes por Juanje en el ecuador del periodo, buscando más frescura y profundidad por la izquierda, y al poco dio la alternativa al joven ejidense Pablo Checa, que suplió a Fuentes para reforzar la medular.

El choque entró en el tramo final con todo por decidir y de nuevo Escardó generó peligro tras un robo de Álex Robles, que habilitó al malagueño en el área, pero se quedó sin campo cuando intentaba lograr posición de tiro (73').

Caio y Javi Delgado fueron llamados a filas para el último cuarto de hora. La apuesta parecía clara: revolucionar el ataque para buscar el triunfo en un último arreón. El jugón Escardó fue uno de los sacrificados. Segundos después, eso sí, pudo haber anotado el Recre, con un cabezazo de Pablo Caballero que se le fue fuera por poco, evidenciando que cualquier cosa podía todavía suceder en el Colombino.

La tuvo Juancho en una contra iniciada por Mario Mendes, pero el tiro raso del colombiano no encontró su objetivo. Y el Recre se volcó con más corazón que cabeza en los últimos minutos, incluidos seis de añadido que resultarían letales.

Cuando apenas quedaba un minuto para el final Mauro Dos Santos hizo una falta en la frontal que además significó su expulsión con roja directa. El tiro libre era extremadamente peligroso, tal como se confirmó con la ejecución de Adriá Arjona, que la clavó en la escuadra para confirmar otro drama celeste. NO cabe mayor crueldad.