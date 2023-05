Octavo puesto de Bec Henderson en el estreno de la UCI MTB World Series

No resultó un fin de semana sencillo para el conjunto Primaflor-Mondraker-Genuins. Ondrej Cink, una de las grandes atracciones del estreno de las renovadas World Series este fin de semana en Nove Mesto na Morave, descartaba el mismo viernes su concurso en la manga de short track por un problema de salud que recomendaba no arriesgar de cara a la carrera reina del domingo. Sin embargo, la condición del checo no sólo no mejoró, sino que empeoró y le dejó fuera de uno de sus grandes objetivos de la temporada. Las vicisitudes del deporte de alta competición.

Sí que pudo medirse a las mejores del circuito internacional Bec Henderson, en su primera carrera de la temporada más allá de los calendarios australiano o español, piedra de toque pues para medir su auténtico estado físico. Comenzó bien en el short track pero un enganchón que provocó una caída en la segunda vuelta le obligó a echar pie a tierra y tener que gastar muchas energías en recuperar posiciones. Finalmente 17ª en el corazón del paquete. Ya este domingo, en un XCO que había ganado el pasado año, Rebecca hizo gala de su habitual consistencia para rodar durante la mayor parte de la carrera en el reducido grupo que peleó por la cuarta plaza. La campeona australiana sumó unos importantes puntos (8ª) en el triunfo de Puck Pieterse.

También los jóvenes del equipo se las vieron con el físico a la par que técnico circuito checo, en su caso compitiendo ambos junto a la Selección Española de MTB. Francesc Barber disputó su primer XCC de Copa del Mundo el jueves (26º) y completó el cross country 44º. Por su parte, Marta Cano, aquejada de un pequeño catarro, finalizaba 17ª la UCI Junior Series femenina del sábado.