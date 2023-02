La osadía de Rubi

Después de llegar al ecuador de la competición con el buen sabor de boca que dejó el choque ante el Espanyol, la segunda vuelta le está recordando a la UDA que esto es Primera División y que los rivales, aun teniendo lagunas en su juego, disponen de suficiente munición para dejar tocado y hundido al adversario de turno. Es imposible controlar todas las virtudes del contrario, pero sí es posible activar las propias con el fin de minimizar la supuesta superioridad del oponente. Grosso modo es lo que le ha ocurrido a la UDA frente al Betis, al no leer con astucia los diferentes momentos del envite.

Me llamó la atención la filosofía expresada por Rubi tras la derrota ante el Betis. El técnico catalán vino a decir que si la UDA no atacaba con valentía los aficionados no se divertirían y que por esa razón siempre se fue a por el partido. Eso es bonito de escuchar, pero al míster le diría que no hay nada más divertido que ganar, sea de la forma que sea, máxime si los puntos fuertes del rival, en este caso del Betis, se focalizan en su rol ofensivo.

De ahí que con un intercambio de golpes ante un adversario que cuenta en sus filas con un tal Canales, resulte harto complicado salir victorioso. Se juegue como se juegue los puntos y la permanencia valen igual, no te dan un plus por jugar bonito y descarado. Toda esta teoría futbolística viene a colación porque la UDA es, en el momento de redactar estas líneas, el conjunto que más goles ha encajado de la competición, a excepción del Elche.

Ese detalle no tendría importancia si el poder ofensivo de la UDA fuera determinante, pero no es así, como les pasa a los equipos que luchan por no descender. O sea, menos sacar pecho por ir a por los partidos con atrevimiento, porque además se supone que Fernando está siendo de los mejores de la temporada. La UDA ha llegado a jugar de memoria y está teniendo buenos momentos, pero eso de que el aficionado se tiene que divertir (yo lo hago con el resultado) me suena a NBA, donde no hay descensos.

Este partido era para haber amarrado al rival con un sistema defensivo más férreo e incluso haber sacrificado la presencia de Eguaras por De la Hoz, máxime con la obligada ausencia de un perro de presa como Robertone. El Betis es un equipo eléctrico y con una técnica depurada, por lo que contar con jugadores tan cerebrales como el mismo Eguaras y Portillo de inicio, no hizo sino potenciar al rival. El tema de Portillo es punto y aparte.

El centrocampista malagueño se queja de falta de protagonismo, pero lo cierto es que no es el de antaño, pese a contribuir con dos goles últimamente. Cuando está bien se dice, cuando no también, al menos desde esta tribuna. Tampoco entendí cuando Rubi sentó a Melero, como tampoco tuvo lógica su decisión en el momento de encajar el tercer tanto.

Como pasó en Valencia, el esquema de la UDA se hubiera equilibrado si Arnau y De la Hoz hubiesen ingresado al terreno de juego, como estuvo a punto de suceder con empate. No por más delanteros se ataca mejor, y a veces se rompe en dos el conjunto, como pasó en el último cuarto de hora. Desde ahora el choque ante el Girona se ha convertido en la primera final de la temporada. A partir de ese resultado se moverá la futura dinámica de la UDA, pues el siguiente visitante es el Barcelona. Este próximo viernes primera piedra de toque por la permanencia de esta campaña, tan importante para los proyectos de Turki.