Paquillo Fernández apuesta muy fuerte por Unicaja Almería

Tiene 29 años recién cumplidos y más de la mitad de su vida la ha transitado en el máximo nivel, sabiendo manejar el alto rendimiento para moldearse como la persona que es hoy. Con 15 años debutó en Superliga subido en el equipo de su pueblo, Caravaca de la Cruz, y sus pasos por Palencia, Cajasol e Ibiza han sido todos ellos de tres temporadas. Solo ha roto esa 'norma no escrita' con un año en Francia, entre medias del proyecto sevillano y el pitiuso, y ahora, que llegará a cuatro defendiendo a Unicaja Costa de Almería… por ahora: "Que se quiera contar conmigo es un premio; eso siempre es buena señal".

Paquillo Fernández es la segunda renovación anunciada por el club ahorrador, y dada su manera de ser y entender el vóley, fidelidad y profesionalidad, el murciano es un lujo para esta entidad, por lo que el sentimiento es recíproco: "Me considero de la familia, un verde más, y siempre es un lujo estar en uno de los mejores equipos de España, pero si encima es el cuarto año, pues imagínate". Agradecido siempre, "de todos los clubes saco cosas muy positivas, pero este será el primero en el que esté cuatro años… como mínimo". Muy motivado, mensaje a la afición: "Nosotros os damos el espectáculo, vosotros la fuerza".

El líbero, en ese sentido, está "seguro" de que habrá "un proyecto competitivo: esperemos tener la suerte de que muchos del año pasado se queden y los que vengan estoy seguro de que saben a lo que vienen, porque este es un club donde se huele 'el ganar', y eso se contagia", textualmente. Uniendo todo, salen las ganas de empezar: "Estoy deseando de volver a pisar el Moisés Ruíz con toda nuestra gente animando y llevando esas camisetas verdes". Juntos, a por todas: "Será un buen año, con un proyecto competitivo y tenemos que conseguir entre todos llenar el Moisés y que nos llevéis en volandas hasta los títulos".

Por ahora solo se conoce la renovación de Borja Ruiz, curiosamente ambos juntos en el Caravaca de 2010 con Chema Castellano, Fran Calzón, Manu de Amo, Pablo Cabrera o Gómez Parga, puro vóley, pero sí se conoce una novedad clave, la de Pablo Ruiz en los mandos: "Es un crack; ¿cómo es de primero?, pues se verá a final de temporada, ¿y que va a hacer todo lo posible por ser el mejor?, lo tengo clarísimo; es un apasionado de este deporte, un auténtico 'coco', y a las personas así pocas cosas les pueden ir mal". Admira al técnico almeriense: "No tengo que esperar nada de él porque ya sé cómo es".

En sus manos está la creación del proyecto, y Paquillo confía: "Estoy seguro de que está confeccionando un grupo a medida para lo que quiere". Una de las piezas que Pablo Ruiz tenía claras es la de su líbero, finalmente firmado: "No hemos tardado mucho en dar el sí y la suerte fue poder hablarlo en persona, y en ese momento también conocer la noticia del nuevo entrenador; muchas ganas por las dos partes, ya que me imagino que el club ya me conoce después de tres años y estarán contentos conmigo, si es que han decidido renovarme, al igual que yo estoy muy a gusto con el club y todo lo que lo rodea".

Sabe de si mismo que está "en un momento muy bueno", siendo clave para ello que está en práctica una máxima de su vida: "Creo que estoy disfrutando cada vez más de lo que hago; no sabría decir si en el plano deportivo estoy al cien por cien, pero que doy el cien por cien, eso seguro, e incluso más, y luego el rendimiento depende de tantas cosas… pero soy muy feliz con la vida que tengo". Y sí, así es Paquillo: "Cómo principal objetivo, ser feliz con lo que hago y disfrutar, después nos meteremos en números y sensaciones, pero la fórmula dice que felicidad, disfrute y no lesiones, es igual a buenos números”.

Siendo como es, una mejor Superliga es justo lo que quiere: "Cada año va a más, y eso siempre es una buena noticia porque lo necesitamos en nuestro voleibol. Los de arriba se sabe que siempre están y, la última temporada, la mitad de tabla y recién ascendidos pelean por estar arriba, así que cada fin de semana sea una batalla es la magia que va a darle la chispa competitiva a nuestra liga". En ese contexto, Paquillo Fernández tiene muy clara su misión: "Siendo ya el cuarto año y tantos años en Superliga, pues esa experiencia se transmite; todo lo que esté en mis manos, lo aportaré, a nivel personal y deportivo".

Pablo Ruiz, por su parte, ha reconocido estar "muy feliz por la renovación de Paquillo, ya no solo por lo que aporta dentro de la pista, sino por lo que aporta fuera, porque él es, sin más, la alegría del equipo". Además, "año a año va demostrando que va madurando y va mejorando, con un rendimiento al alza, está cada vez más cómodo y probablemente sea ya el mejor líbero que hay en la Superliga". En todo caso, y por encima de todo, se queda con lo primero, con que "nunca tiene una mala cara para nadie en el día a día; ese es su valor más grande, que tiene un corazón enorme, y eso que el valor deportivo es altísimo". Sin más, "yo lo tendría siempre en mi equipo", ha finalizado el técnico.