Una pareja almeriense protagoniza una pedida de mano en el Carpena

El amor triunfó en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena el pasado domingo. Durante el partido de temporada regular de Liga Endesa entre Unicaja de Málaga y Baskonia, dos protagonistas fuera de la pista acapararon durante unos minutos todos los focos del recinto malacitano. Ellos son Guille y Alicia, una pareja de Almería que disfrutaba con el líder de la competición en un duelo contra uno de los grandes del Viejo Continente.

Sin embargo, la sorpresa para Alicia llegó entre el primer y segundo cuarto de este partido. En el momento en el que las cámaras comenzaron a grabar a los espectadores en la tradicional ‘kiss cam’, con la que consiguen arrancar algunas sonrisas de los espectadores, Guille tenía planificada una estrategia: una pedida de mano que no podía imaginar su novia.

Así lo explica el propio protagonista en declaraciones para Diario de Almería: “No se lo esperaba, ya que lo habitual es hacerlo en la pista, por lo que elegimos prepararlo en la primera fila”. Un asunto que estaba orquestado al milímetro con el propio club malagueño, que estaba metido en el ojo.

“Paco Sáez, que es el antiguo gerente de Unicaja Almería y ahora lo es del equipo de baloncesto, me puso todas las facilidades del mundo, se implicó muchísimo y me lo organizó prácticamente todo él”, asegura Guille Carmona, que sigue ligado al equipo de voleibol de la capital almeriense después de ser muchos años estadista del conjunto ahorrador. “Paco me dijo que solamente hace falta que te atrevas, a lo que yo que contesté que ‘sí, me atrevo ante 11.000 personas”, añade.

Además de Paco, José Carlos Gaspar, el jefe de protocolo de Unicaja, y Juan y Celia, amigos de la pareja, eran los otros implicados en este asunto. Sin embargo, la historia pudo tener otro escenario, como señala Guille: “Surgió otra pedida de mano este año en el Carpena y rechacé el lugar inicialmente, por lo que estuve mirando otras opciones como el estadio del Valencia. Sin embargo, había muchos inconvenientes por el tema de los protocolos de LaLiga”.

Finalmente, la idea inicial fue la buena. Como reconoce nuestro protagonista, “somos unos apasionados del baloncesto y hemos ido varias veces al Carpena en los últimos años”. Alicia, además, estuvo muchos años jugando en el CB Almería, por lo que era el escenario perfecto para lograr el objetivo final. Dicho y hecho. Después de mostrar un cartel en el se podía leer ‘¿Quieres casarte conmigo?’, Guille hincó rodilla y sacó el anillo de pedida.

Con la grada volcada con la pareja almeriense, Alicia dijo sí y ambos se fundieron en un emotivo beso. Una historia con final feliz con dos jóvenes que se robaron el protagonismo de este partido por amor. Ese que acabó triunfando en la pista del pabellón malagueño.