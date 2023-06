El perfil de entrenador que le gusta al Almería

La UD Almería se encuentra en pleno proceso de selección de quien será el futuro inquilino del banquillo rojiblanco después del anuncio de la marcha de Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi', tras dos exitosos cursos en los que logró un ascenso (tercero de la entidad) y una permanencia, ambos con indescriptibles dosis de agonía. Cerrada la etapa del preparador catalán, el club busca un perfil muy determinado para dar un salto cualitativo que le permita en el corto plazo pelear por el ambicioso objetivo marcado por la actual propiedad saudí de pisar competiciones europeas por primera vez en su historia.

Como quiera que la no continuidad de Rubi era algo ya asumido en los despachos desde hace varias semanas, la dirección deportiva no se quedó de brazos cruzados y ha estado tanteando el terreno estos días, por lo que ya tiene un perfil bastante claro para el proyecto de futuro. Se busca a un técnico que ajuste mejor defensivamente tras el coladero de goles del curso recién finalizado (tercer equipo que más encajó de la categoría). En ese sentido cabe recordar que no todo es achacable al sistema de Rubi, ya que el plantel adoleció de laterales solventes en el aspecto defensivo, así como de centrales rápidos que no padecieran a la espalda y no sufriesen en espacios abiertos.

La prioridad número uno es evitar una sangría atrás, pero sin renunciar a la vistosidad ofensiva que le gusta al presidente Turki Al-Sheikh. Con esto no quiere decirse que la UDA vaya a convertirse en un Cádiz o un Getafe más de la categoría, ni mucho menos, pero pretenden equilibrar mejor la faceta defensa-ataque para evitar los sufrimientos de esta campaña. En ese perfil entrarían técnicos como García Pimienta (interés adelantado por el periodista Ángel García), Andoni Iraola o Eder Sarabia.

Francisco Xavier García Pimienta acaba de ascender con Las Palmas, no sin estar al borde de la destitución durante una fase de la temporada. Al final el cuadro canario subió de forma directa como segundo clasificado y, lo que es más clarificador, siendo el conjunto menos goleado de una categoría tan complicada como la de plata (29 goles recibidos en 42 partidos por los 65 en 38 encuentros de la UDA en Primera). A sus 48 años tiene ADN Barça, donde fue el director técnico de más larga trayectoria en activo. Las Palmas le presentó una oferta de renovación tras ascender, pero en las últimas horas han asumido que se marcha, según adelanta Canarias 7.

Andoni Iraola es el sueño casi prohibido debido a que su gran papel en el Rayo Vallecano las dos últimas temporadas lo ha puesto en el foco de equipos a nivel continental y tiene buen cartel en la Premier League, donde estuvo cerca de firmar por el Leeds United, aunque desde su descenso a la Championship las negociaciones parece que se enfriaron. El vasco sin duda aportaría ese perseguido salto de calidad y se desvela como una apuesta segura.

En ese contexto también podría hacerse hueco la figura de Éder Sarabia, si bien el técnico bilbaíno del Andorra (42 años) renovó en diciembre con el conjunto del Principado hasta 2025 ya que Gerard Piqué parece ir en serio con la idea de llevarlo a la máxima categoría por primera vez en su historia.

A la hora de redactar esta información no había ningún entrenador firmado según las fuentes consultadas, pero la UDA sí tendría ya bastante avanzada la identidad del próximo inquilino de su banquillo, la persona que estará llamada a comandar el paso adelante en ambición que la entidad iba persiguiendo desde que Turki se hiciera con el control total del accionariado de la Sociedad Anónima Deportiva en agosto de 2019. Para ello, el club le ofrecerá un contrato de larga duración, mínimo de dos campañas y quizá una tercera por objetivos.