La permanencia se vende cara

No pisaba el Almería el descenso desde octubre al no contabilizarse lo ocurrido hace una semana, cuando los rojiblancos se colocaron momentáneamente en el pozo tras los triunfos del Cádiz y Valencia al Rayo y Real Sociedad, respectivamente, reaccionando rápido los de Rubi al imponerse al Barcelona, líder. Esa misma personalidad la mostró el Almería en las dos ocasiones de la temporada que ha terminado una jornada en la zona roja, personalidad que espera la parroquia rojiblanca que saque su equipo el próximo domingo (16:15 horas) en el Ramón Sánchez-Pijzuán.

El conjunto almeriense se metió en descenso al acabar la séptima fecha tras el 3-0 en Bilbao, cuarta derrota consecutiva. A la jornada siguiente la UDA iba venciendo a los ocho minutos al Rayo gracias al gol de Robertone y marchándose 3-0 al descanso (3-1) final. Se metió también en la novena tras caer ante el Real Betis (3-1), reaccionando días después ante el Girona, con otro 3-0 en la primera mitad (3-2 al final). La derrota ante el Villarreal y el 2-1 del Valladolid al Espanyol han vuelto a meter a los de Rubi en la quema, una quema que se encuentra más caliente de lo habitual. Con el Elche prácticamente descendido, hay dos plazas para un buen reguero de equipos, entre los que se encuentran inopinadamente el Valencia, décimo noveno, y el Sevilla, décimo séptimo y próximo rival de la UDA.

43 puntos El Dépor protagonizó en 2010 el descenso con mayor puntuación de los últimos años

El Almería, de hecho, saldrá de los puestos de descenso en caso de empate el domingo (si no vence el Valencia a Osasuna) al ganarle en ese escenario la diferencia de goles particular al conjunto hispalense, que perdió en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en la primera vuelta. El Girona, con 30 puntos, apenas cinco por encima de los almerienses, es décimo primero, estando la tabla más que comprimida. A pesar de haber un buen número de equipos involucrados en la permanencia, los actuales números invitan a pensar que será una de las salvaciones más caras de los últimos años. Echando un vistazo a los guarismos históricos, desde 2007 no se encuentra un décimo octavo clasificado después de la disputa de 24 jornadas con 25 puntos. Ese año el Athletic ocupaba puestos rojos, si bien finalmente se terminó salvando con 40, descendiendo el Celta, con 39.

29 puntos Es la cantidad con la que bajó el propio conjunto coruñés, décimo octavo, en 2018

A pesar de ser la puntación de 2007 la más alta en todos estos años en la jornada 24, no estuvo en ese año la permanencia más cara sino en la temporada 10-11, cuando bajó el Dépor con 43. En la temporada de ese descenso tan caro era el Zaragoza, con 23 unidades, el que ocupaba el límite de la quema en la vigésimo cuarta jornada. El propio conjunto gallego protagonizó también el descenso con menor puntuación, cuando terminó la 17-18 en la décimo octava posición con apenas 29 puntos. En cuanto a estas alturas de campeonato, es el Sporting de la 16-17, con 17 unidades, el que tiene la puntuación más baja. El conjunto gijonés terminó descendiendo esa temporada. En 2015 el Eibar acabó la competición como antepenúltimo, con 35 puntos, pero continuó en la máxima categoría por el descenso administrativo del Elche.