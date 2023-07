El plan de Charly Carreño avanza otra casilla: ‘Stage 2’

Desde que cogió las riendas del equipo, Charly Carreño lo tuvo muy claro. Diseñó, paso a paso, casilla a casilla, una planificación basada en aprovechar cada minuto para forjar a fuego el primer proyecto de su ‘vuelta a casa’. Así, el técnico almeriense empezó a dar forma a la plantilla al mismo tiempo que trazaba un cronograma de trabajo, sin esperar a tenerla completa para decidir lo que quería hacer. Y es que el almeriense tiene muy claro que manda su sistema, que habla su voleibol, y sus jugadores han sido los primeros en saber a qué atenerse. Ha hablado con cada uno por separado, les ha descrito ‘al detalle’ lo que espera de ellos en lo individual y lo colectivo. Mientras, el proyecto se pone en pie.

En ese plan se contemplaba la realización de dos stages de una semana de duración, en el inicio de junio y en el de julio respectivamente. El primero se realizó lográndose todos los objetivos que el cuerpo técnico tenía marcados y sirviendo para una toma de contacto muy fructífera entre los jugadores. Visto el éxito, ahora que toca afrontar el segundo con una carga extra de motivación. Se avanza casilla hacia la casilla de salida, a la que se va a llegar habiendo dado ‘una vuelta de reconocimiento’ al tablero. El inicio de temporada no va a pillar desprevenido a Unicaja Costa de Almería, que estará mucho más maduro para ofrecer un alto rendimiento desde el mismo inicio de la competición.

Charly ha valorado que "la experiencia fue muy, muy, muy positiva" en referencia a junio: "Se llegó a cosas muy interesantes, nos dio pautas para orientar el trabajo técnico y físico de la temporada, si bien no tuvo un componente táctico muy grande". No importa lo más mínimo, porque, de hecho, estaba calculado así: "Sí quiero que en esta segunda semana, en este segundo stage, el equipo empiece a absorber ciertas situaciones tácticas que se van a trabajar durante el año". Lo bueno es que hay tiempo suficiente: "Sin prisa, no voy a meter una gran cantidad de sistemas, va a ser muy poquito, pero sí ciertas cosas que quiero que los jugadores vayan interiorizando, que se vayan entendiendo mejor para, a la hora de trabajarlo cuando nos juntemos en agosto, tenerlas avanzadas".

El trabajo más intenso se ha equilibrado en tres jornadas separadas de la semana, lunes, miércoles y viernes: "Habrá tres sesiones por día, por la mañana dos, una técnica con balón y una física en el gimnasio, y por la tarde de nuevo trabajo técnico en la pista". En lo que respecta a martes y jueves, "en esas dos tardes tenemos dos actividades, una que se está cerrando ahora, pero de diversión para el grupo, y la otra será repetir la barbacoa, para que los chicos de nuevo se junten y hablen de sus cosas y tengan un momento fuera de la que es la pista para entenderse, conocerse y crear esas relaciones que son tan importantes en un equipo". Con todo, claro, no serán dos días de acciones de grupo, ya que "por la mañana van a tener una doble sesión, técnico y gimnasio".

De este modo, "básicamente son las cinco mañanas de pesas, con trabajo diferente cada una, ya un poquito más orientados a lo que podría ser la temporada". Carreño ha contado también que "el nivel y el volumen de saltos en este segundo stage va a ser mayor", ello gracias a la profesionalidad de los jugadores: "Vamos a aprovechar que los chicos están en forma, por cómo llegaron al primer stage, y por eso se les meterá un volumen de saltos mayor". Además, "hay jugadores que van a estar convocados por la Selección Española, los casos de Borja Ruiz, Jorge Fernández y Víctor Rodríguez, y este será un periodo que les vendrá muy bien". De hecho, "ellos tienen que hacer un poquito más de trabajo a nivel de saltos, ataques, bloqueos, saques, y así llegarán lo mejor posible al equipo nacional".

En ese sentido, "con toda la seguridad, tendrán que hacerse con un hueco en una lista de convocados apretada", referido esto "al nivel de los chicos que hay" y a "la dificultad que van a tener todos, no solo los nuestros, sino todos, para estar en la lista final". Así, Carreño entiende que especialmente para los dos centrales y al receptor "este stage es un periodo importante que deberían aprovechar quizás más que los chicos que se quedan en casa". Cabe recordar que los Red Lynxes tienen como gran objetivo el Campeonato de Europa y que es pública una lista previa de 16 jugadores para la concentración que ser realizará en Guadalajara desde el próximo 24 de julio. España jugará en Varna, en el Grupo B, contra Croacia, Finlandia, Eslovenia, Ucrania y la anfitriona Bulgaria.

El torneo continental se solapará con el inicio de la pretemporada para todos los equipos con jugadores convocados, uno de ellos Unicaja Costa de Almería, y de ahí la importancia de llevar trabajo adelantado. Carreño lo sabe, así como quienes le acompañan: "El cuerpo técnico vio que se cumplieron las expectativas del primer periodo, las que teníamos en la cabeza antes de iniciarlo, y para este segundo stage a nivel físico vamos a hacer algunos ejercicios quizás más orientados a la temporada". La pretensión está clara para todos en cuerpo técnico: "Veremos y entenderemos qué capacidad tienen todos los jugadores para adaptarse al trabajo de gimnasio".

También será igual en las parcelas táctica y técnica: "En la pista va a ser algo parecido, aumentando, como antes he dicho, el nivel táctico, poniendo algunas situaciones tácticas que quiero que el equipo vaya entendiendo". Se tratará, al fin y al cabo, de "sumar días juntos, sumar entrenamientos juntos, sumar calentamientos, sumar experiencias juntos, que son los que van a hacer que el equipo esté al nivel deseado más adelante". El Moisés Ruiz será el centro de operaciones, básico, si bien entre este lunes día 3 y el viernes día 7 también se trabajará en el Complejo Deportivo de El Toyo y en el Palacio Mediterráneo.