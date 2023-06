Unicaja firma al central sevillano Fernando Fernández procedente del Guaguas

Cuando un entrenador tiene claro que aquí hay central de Unicaja para muchos años, los mejores cimientos están puestos. Fernando Fernández López, nacido el 14 de mayo de 1997 en Arahal, Sevilla, con dos metros de altura y unas condiciones excelentes para el voleibol, se une al proyecto ahorrador dirigido por Carreño: “Cuando Charly se puso en contacto conmigo, una de las cosas que me sorprendió fue la naturalidad con la que me transmitió su interés en conocerme personalmente, comentarme el proyecto que tenía en mente y por qué quería que formara parte de él; una vez que ambas partes saben que quieren lo mismo, el resto del proceso es bastante sencillo y fluido”.

Así, de modo natural, llega a un sitio que le corresponde por muchos motivos, al que tenía que pertenecer en algún momento: “Unicaja es el club de referencia, el que no ha parado de cosechar éxitos tanto en las diferentes categorías inferiores como en Superliga, por lo que puedo decir que lo conozco y he seguido su trayectoria desde que comencé a jugar en Arahal, mi pueblo”. El momento es ahora, y lo afronta cargado, a partes iguales, de motivación y responsabilidad: “Es un gran orgullo para mí poder formar parte de este histórico club y volver a representar a Andalucía en la máxima categoría”. Viene, además, a por todas: “Siento que estoy en el mejor momento de mi carrera”.

Agradecido, como debe serlo, mira al amarillo sabiendo lo que le ha aportado: “Ese último año en Guaguas ha significado la oportunidad de entrenar y competir a una intensidad altísima cada día, lo que me ha permitido dar un gran salto a mi nivel, y por eso considero que llego a Unicaja con más fuerza y confianza que nunca”. Así se le valora por parte de Carreño, aunque el míster sabe que hay mucho más Fernando todavía por emerger: “Es tener entre manos a un chico muy interesante; en mi cabeza está que multiplique por tres lo que ya es; es competitivo, con una buena condición atlética, una técnica interesante…, pero todo eso puede multiplicarse por tres y que él y solo él decida si quiere estar años en Unicaja; por edad, capacidad de entrenamiento y carácter social, podría ser”.

El técnico almeriense recuerda que “viene del equipo campeón de liga, ha tenido la suerte que no tiene muchos jóvenes, que es codearse, pelearse a diario, no los fines de semana, sino a diario, contra las mejores centrales del campeonato, como fueron Borja Ruiz, Matt Knigge y Ramos, pelearse, y jugar a ese nivel, y bloquear al nivel que tiene que hacer el entrenamiento de un equipo de Superliga como Guaguas”. Con todo, considera que con su fichaje “ahora da un paso su carrera hacia arriba y se sitúa como central en un equipo que no tiene cuatro centrales, que tiene tres, que va a estar codeándose con los mejores del campeonato, y espero de él que tenga mucha participación, porque la puede tener”.

Lo ha apodado, de entrada, “Fernando ‘El Conquistador’, porque tiene que conquistar el terreno en la pista y a todos nosotros”, textualmente, y finaliza con que “todos tenemos mucha esperanza en que sea un central importante en el campeonato, además de que lo que se habla de él a nivel social es tan interesante que estamos todos deseando verlo”. En ese sentido, si Fernando se define a sí mismo como jugador dice esto: “Lo más valioso para mí es ofrecer estabilidad y regularidad al equipo, ser capaz de interpretar el juego y presionar al rival desde el bloqueo, que considero mi principal virtud; además, vengo de una temporada en la que conseguí muy buena conexión con Paulo Renan en ataque, así que me alegro mucho de volver a estar con él aquí en Almería”.

No solo es el colocador, sin todo el equipo: “Esta es otra de las razones por los que me llamó el proyecto, la construcción de la plantilla con jugadores más que contrastados, con muchos títulos a su espalda y elegidos también por su ética de trabajo y espíritu de equipo como sé bien porque he compartido vestuario y tengo muy buena relación con Paquillo, en Cajasol, y con Paulo y Borja, en Guaguas, y eso que hace que el aterrizaje sea mucho más sencillo”. Lo tiene meridianamente claro, “estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho esta temporada”, y así se dirige a la afición verde: “Transmitirle el convencimiento de que se está haciendo un grupo con el que van a sentirse identificados”.

Lo define como “con ambición y mucho carácter”, y se suma al resarcir que se busca: “Sé que el año pasado no fue fácil y por eso tenemos más ganas aún de devolverle el apoyo, con un equipo unido y mucho vóley”. Se considera en buenas manos con Charly Carreño: “Tenía muy buenas referencias de él, y aunque todavía no hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, desde el primer momento me ha parecido muy sincero y directo, sabe lo que quiere para su equipo y se lo hace llegar con convicción al jugador”. En relación a los centrales, “poco voy a poder decir que no se sepa con nombrarlos; llevo siguiéndolos en la élite desde que empecé a jugar, han ganado todo lo posible en España y se han salido en el extranjero, además de ser fijos en la selección desde hace 10 o 15 años”.

No conoce personalmente a Jorge Fernández y con Borja “es familia”, agradecido de que “ha hecho todo lo posible para que yo esté aquí hoy, señal de que valora cómo trabajo y confía en mí como jugador”. Entre sus objetivos, “seguir creciendo como jugador; los que me conocen saben que no sé hacer otra cosa que dejarme la piel cada día, y es con esa mentalidad con la que enfoco la temporada, con máxima exigencia tanto en lo personal como en lo colectivo”. Es el lugar para ello: “Cuando llegas a Unicaja no es para otra cosa que para luchar por todos los títulos, y creo que si conseguimos hacer del Moisés Ruiz nuestra fortaleza, podemos llegar a cosas importantes”.

Ha pasado varias temporadas en Canarias, “la calidad de vida allí es increíble”, pero echa de menos Andalucía: “Leyendas de Unicaja como Almansa, Ío, Álex o Borja me han dicho maravillas de Almería, de la ciudad y de su gente, y eso ha pesado en la decisión”. Desde aquí quiere conquistar otra Superliga, sabiendo de la complicación: “Ya el año pasado la fue muy competitiva, y a pesar de conseguir cerrar el año invictos, no fue nada fácil”. En su quiniela, un ex: “Tal y como los conozco, estoy seguro de que Cisneros ha llegado a la liga para ser uno más de los que peleen por estar en los puestos de arriba”. Debutó a los 18 años en la máxima categoría con Cajasol, cuestión de genes: “Mi padre fue capitán del Arahal en División de Honor y posteriormente entrenador”. Él es su referencia, y dos ilustres de su pueblo, Gustavo Saucedo e Israel Rodríguez, el segundo mito ahorrador.