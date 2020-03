"Tenemos un pliegue de porcentaje de grasa de cada jugador que no deben superar"

Javier Agenjo se ocupa junto con Víctor Fortes de la parcela física en el seno de la UD Almería y en una entrevista concedida a la emisora oficial del club explicaba cómo están enfocando el trabajo durante estos días que la plantilla permanece recluida en sus domicilios particulares para cumplir con el confinamiento y evitar contagiarse de COVID-19.

¿Qué deberes les han encomendado a los jugadores para no perder la forma física?

Dentro de las posibilidades que tienen, intentan hacer un trabajo de fuerza y movilidad de zona media, también con el peso de su propio cuerpo. Trabajamos para conseguir material deportivo de un gimnasio para llevarlo a casa de los jugadores y así subir la intensidad y que pierdan la menor forma posible. Hay jugadores que en casa tienen más material, pero la mayoría casi no tiene nada.

¿Cómo se han organizado?

Hemos dividido el grupo. El doctor y readaptador llevan a los que estaban tocados o lesionados, los porteros trabajan con sus preparadores, que también son licenciados en educación física, y luego el grupo se divide en 2, una parte para Víctor [Fortes] y otra para mí. Se les pone un trabajo individual, pero así el seguimiento de los vídeos que nos envían es de mayor calidad y no hay descontrol con 25 jugadores.

¿Qué ejercicios pueden desarrollar en eal salón de su casa?

Los jugadores que no tienen nada de material hacen movilidad en suelo, aunque no mejora el rendimiento, también core y planchas, así como saltos, skipping, 'burpees' o flexiones para alta intensidad. El objetivo principal es conseguir ese material entre hoy y mañana para que tengan bicicletas estáticas, pesas, etcétera para hacer un trabajo de mayor calidad.

¿Siguen también algunas pautas de alimentación?

El doctor y el nutricionista del club les han enviado un plan individual a los jugadores para bajar la ingesta de carbohidratos porque pasan mucho tiempo tumbados en el sofá o en la cama y el cuerpo tiende a engordar porque no se mueve ni para dar un paseo.

¿Llevan un control del peso?

Tenemos un pliegue de porcentaje de grasa antes de que sucediera este estado de alarma, con lo que el jugador tiene un margen de error en función del rango en el que estaba. Puede llegar con un porcentaje más, pero hasta un punto, no puede sobrepasarlo. Hay jugadores en zona verde, otros en zona amarilla y otros en roja, que no pueden pasar ese porcentaje lo más mínimo y somos estrictos, al punto de que el club puede tomar medidas.

¿Y de qué modo se autorregulan para sacar adelante el trabajo diario de forma individual?

Los jugadores son profesionales y hasta ahora lo han demostrado. Es importante mantenerla y que sepan que su trabajo es mantenerse en forma y en línea. No es fácil porque en casa con el aburrimiento la nevera está cerca, pero deben concienciarse de lo que tienen y no que comer y entrenar como se les está diciendo. Con el material tendrán dobles sesiones en casa para que se mantengan en forma dentro de lo posible.

¿Podrán volver a la competición con normalidad?

No creo que se retome la competición en quince días, pero en caso de que se haga, hay que hacerlo lo mejor posible. No podemos volvernos locos e intentar hacer en cinco días previos al partido lo que no se ha hecho en veinte porque expones al jugador a riesgo de lesión. El escenario ideal no va a existir, pero sería poder entrenar al menos dos semanas antes de que la competición se retomara para que el jugador cogiera la forma con trabajo de fuerza y resistencia. Así llegarían en un estado normal, será un riesgo para todos los equipos.

¿Sería recomendable entonces hacer una minipretemporada?

Una semana sin entrenar no habría sido perjudicial, incluso puede ser beneficiosa por la fatiga acumulada, pero esto son 15 días o incluso más y hay que valorar cuánto tiempo estaremos parados y cuánto pasará desde que empecemos a entrenar y se vuelva a competir.

¿Y el cuerpo técnico como se coordina?

Tenemos comunicación constante por teléfono y videoconferencia para ver lo que vamos a hacer. En el plano técnico-táctico no podemos hacer nada con los jugadores en casa. Es el departamento de rendimiento, doctor, readaptador y preparadores físicos, los que mantenemos el contacto diario para mantener un seguimiento del jugador.