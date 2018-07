El poder de la fuerza

Era una de las mayores promesas del voleibol español. Internacional en categorías inferiores, concentrado con la selección nacional permanente en Palencia siendo juvenil, dio el salto a la primera plantilla del Unicaja Almería en la Superliga masculina de voleibol con 18 años. Y entonces decidió dar un giro a su vida. Dejó el voleibol de elite y se dedicó a formarse como preparador físico. Y no le ha ido mal. Un lustro después, Álex del Águila, un joven almeriense de 24 años, ha colaborado en el último año con dos equipos de Champions y dos selecciones mundialistas.

Tiene su centro de entrenamiento personal en la Urbanización de Roquetas de Mar. Al margen de ello, hace dos años comenzó a colaborar con una empresa sueca que trabaja con máquinas yo-yo, que devuelven al usuario la misma fuerza que este aplica, algo que no se da en un ejercicio tradicional. Ello le llevó a verse de pronto en mitad de la pretemporada de la Juventus de Turín para esta última temporada, en la que terminó siendo semifinalista en la Liga de Campeones. A partir de ahí fueron saliendo otras oportunidades. Se fue con Paulino Granero y el CSKA Moscú, otro equipo de Champions, para ayudarle a realizar valoraciones de fuerza.

"Cuando te caen oportunidades así de ayudar a equipos no lo crees y una vez que estás allí no te das cuenta de lo que has vivido hasta que llegas aquí y todo el mundo te pregunta cómo te ha ido", explica Álex del Águila.

Entre tanto, el almeriense ha comenzado a trabajar con Daniel Cohen, fundador de una empresa de plataforma de fuerza, con la que realizan distintos tests de fuerza y trabajos isométricos en los que se ven diferencias entre una pierna y otra y factores de riesgo en los deportistas. Para ello fue llamado por las selecciones de Colombia y Egipto antes del Mundial de Rusia, detectando incluso algunos factores de riesgo en futbolistas de primer nivel. "Cuando vemos valores extremos, tenemos que corregir esas asimetrías para que no se acabe sobrecargando la pierna; son datos que nos aportan información útil para trabajar con esos deportistas", explica Del Águila. Esta información la utilizan ya "casi todos los equipos de la NBA y la Premier League".

Además, hace funciones de consultor externo en algunos de estos clubes a los que llega y donde ya existe un cupo de preparadores físicos. "Das tu opinión y tratas de asesorar para prevenir lesiones", dice.

Se formó haciendo cursos de entrenamiento reglados y tiene el título de TAFAD y convalidados másteres. Del Águila ya tiene mucho recorrido en su parcela a pesar de que todavía le resta un año para terminar INEF. Los viajes y los congresos le dejan poco tiempo libre. Sus trabajos de investigación consisten en valoraciones de fuerza en deportistas de alto rendimiento, relaciones isométricas, asimetrías en isquios, correlaciones de valores isométricos de fuerza y sprint, entre otros.

Este verano tendrá más congresos en Inglaterra o Portugal, formación y visitas a un buen puñado de equipos que realizan su pretemporada entre Alicante y Málaga. Y su centro en Roquetas.