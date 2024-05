El Poli El Ejido cae ante el Real Jaén, pero obra el milagro de la permanencia (1-2)

No pudo el Poli El Ejido hacerse con la última victoria de la temporada ni tampoco sumar al menos un punto, cayendo ante el gallito Real Jaén. Pero la derrota no impidió que los celestes consiguieran obrar el milagro de la permanencia y lo que hace no tanto parecía impensable convertirlo en realidad. Los jienenses se adelantaron en el marcador antes de la media hora con un tanto de Álvaro Muñiz, ampliando distancias en el segundo tiempo Adri Paz y recortando distancias a falta de un cuarto de hora. Los del Poniente perdían por primera vez desde la llegada de Pablo Hernández, si bien acabaron logrando el objetivo que meses atrás parecía tan complicado.

Los celestes afrontaban su último encuentro de la temporada con el claro objetivo de certificar su permanencia en este grupo IX de Tercera RFEF, lo que tenían ya prácticamente en la mano. Con un punto les bastaba, si bien incluso una derrota también les podía acabar valiendo, si bien los ejidenses no querían mirar a lo que sucediera en otros campos. Aunque iban a tener enfrente a uno de los rivales más complicados de la categoría como era el Real Jaén y que llegaba a la cita todavía con opciones de lograr el ascenso directo, para lo que estaba obligado a ganar y esperar.

No tardaron los jienenses en demostrar su superioridad clasificatoria. Apenas se habían disputado los dos primeros minutos cuandos los de la capital del Santo Reino tuvieron la primera con un remate de Álvaro Muñiz, pero apareció el meta Fer, quien ocupaba la portería ante la baja de Jesús Godino, para evitar el primero. Intentaron reaccionar los celestes con un centro de Neto, si bien no llegó Jesús Beas a rematar el balón.

Las mejores ocasiones las estaban protagonizando los visitantes, quienes a los diez minuto tuvieron una clara en un mano a mano de Fernando en el que estuvo sensacional el mete celeste para evitar una vez más el primero. De cabeza también la tuvo Mauro, aunque sin fortuna. Y antes de que se cumplieran los veinte primeros minutos Jaime bien puso adelantar a los ejidenses, pero su disparo con la zurda acabó estrellándose en el larguero. En un contraataque también la tuvo Mario Mendes, pero tiro se marchó fuera.

También la tuvo Neto al rematar de cabeza un balón colgado por Jaime, pero el balón continuaba sin entrar en la portería. Sin embargo, antes de la media hora los ejidenses iban a recibir el primer mazazo. Álvaro Muñiz se aprovechó de un barullo dentro del área para de tacón adelantar a los jienenses, quienes estaban haciendo sus deberes si bien necesitaban de una derrota del Juventud de Torremolinos para lograr el ascenso directo. Antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario la tuvo Mario Mendes con un disparo dentro del área que se marchó alto. Con la mínima ventaja visitante ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

Adri Paz, de falta, hace el segundo

Los resultados en otros campos beneficiaban a los ejidenses, si bien los de Pablo Hernández pretendían sacar al menos un punto. Antes de llegar a la hora de juego los celestes de una doble ocasión, pero ni Mario Mendes ni Jesús Beas lograron conectar el centro de Neto. Y cuando se preparaban los primeros cambios en las filas locales los ejidenses recibieron un nuevo golpe llegada la hora de juego. Adri Paz con un lanzamiento de falta amplió distancias para los jienenses, a quienes se les ponía el partido de cara.

Ello no varió la ide de Pablo Hernández, quien ejecutó un triple cambio dando entrada a Brian, Gory y Rubén Alarcón. Jaime Lorente, al rechace de una jugada, estuvo cerca de reducir distancias, si bien no consiguió ver puerta. Se le pudieron poner aún peor las cosas a los ejidenses con poco más de veinte minutos por delante. Fernando se plantó solo ante el portero en lo que todo apuntaba al tercero, pero la mandó fuera. No era fácil, pero todavía quedaba tiempo para que los celestes rescataran al menos un punto.

Más tarde la tuvo de nuevo Jaime, pero detuvo el portero. Sin embargo, a falta de un cuarto de hora los celestes consiguieron reducir distancias al mandar Neto el balón al fondo de las mallas tras rematar un saque de esquina botado por Álvaro Queijeiro. Casi acto seguido Jaime estuvo cerca de igualar el encuentro, bien sin fortuna. No se rindieron los celestes, quienes continuaron llegando a la portería rival. Y ya en el tiempo de descuento pidieron un penalti sobre Gory, si bien el colegiado no se marchó. Los puntos viajaron a Jaén, pero el Poli El Ejido con Pablo Hernández al frente acabó obrando el milagro de la permanencia.