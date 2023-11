El Poli El Ejido afronta un partido clave por la permanencia

No está siendo una buena temporada la que está viviendo el Poli El Ejido, al que los problemas económicos le siguen persiguiendo después del descenso del pasado curso. Con casi un tercio del campeonato ya disputado, los celestes continúan sin conocer la victoria y eso que el pasado domingo estuvo más cerca que nunca frente al Maracena en Santo Domingo. Pero el conjunto que dirige José Heredia, que se encuentra empatado a puntos con el equipo que marca la zona roja, no tiene tiempo para lamentaciones.

Los celestes, quienes recuperan al lateral Yeray tras cumplir sanción, afrontan este domingo desde las 12:15 horas un partido clave en la lucha por la permanencia como es la visita al recién ascendido Rincón, otro de los tres equipos que aún no ha conseguido vencer en el presente curso y que se encuentra en puestos de descenso. Tan solo dos puntos separan a malagueños y ejidenses, por lo que el devenir del encuentro será clave para determinar quienes acabarán la jornada.

Si el Poli El Ejido viaja hasta el Francisco Romero de Rincón de la Victoria después de que el pasado domingo se le escapara el triunfo en el último suspiro, los malagueños regresan a casa tras ser goleados en su visita al líder Juventud de Torremolinos. Además, será el primer encuentro que los rinconeros disputen en casa desde la destitución de Álex Ortiz a comienzos del presente mes, dirigiendo ahora Tete Ramos al conjunto rojillo.

Sobre el encuentro, José Heredia señaló que "es un partido muy importante para ellos y para nosotros porque tenemos siete puntos y ellos cinco, y los dos seguimos sin ganar". "Ellos son muy complicados en su campo, tienen varios jugadores muy importantes y va a ser un partido muy disputado", indicó también el técnico celeste antes de visitar tierras malagueñas. Asimismo, manifestó que el hecho de no conoce todavía la victoria "nos preocupa, pero eso pasa si no das la cara. No tenemos obsesión, pero sí muchas ganas de que llegue la primera victoria".