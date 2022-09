El Poli El Ejido suma un punto que sabe a poco (1-1)

El Poli El Ejido sigue sin ganar delante de su gente, pese a que este domingo estuvo cerca de conseguirlo ante un rival muy competitivo como el filial del Granada. Escardó volvió a sacar su magia para encarrilar el triunfo antes del descanso, pero el Recreativo hizo muy buena segunda parte y empató con justicia antes de que el Poli se quedara con 10 por expulsión de Godino y tuviera que renunciar prácticamente a buscar el triunfo que, por otra parte, a esas alturas ya estaba muy complicado.

Salvando las (kilométricas) distancias, Álex Escardó es el Messi del Poli, como ya demostró en Utrera y también este domingo ante su gente. El malagueño es ese jugador al que le puedes enviar un frigorífico, que lo va a controlar y mientras lo baja está ya ejecutando el regate. El gol que abría la lata y que tanto significaba para la autoestima del equipo se lo ideó él mismo cuando recibió un balón largo en el área y se las buscó para irse de su par y remachar con su pierna menos buena, la diestra, al palo corto. Esto sucedió avanzado el primer tiempo.

David Cabello repitió alineación inicial por primera vez en la temporada, después del buen rendimiento ofrecido por el equipo en Utrera, y los celestes jugaron un partido en el que fueron de más a menos, aunque muy correcto globalmente. Enfrente tuvieron un buen rival: físico y talentoso, que de hecho quiso imponer su ritmo de inicio, viviéndose unos primeros 10 minutos de mayor protagonismo rojiblanco.

Pero el Poli estuvo muy cómodo casi todo el tiempo y tras esa arrancada briosa del Recreativo, tomó pronto el control de las operaciones, a base de paciencia y fidelidad a su estilo. Tocó todo lo que hizo falta en su primera línea hasta encontrar el momento de progresar con la jugada, la mayor parte de las veces buscando a sus laterales-carrileros Neto y Manu, aunque cuando realmente generó peligro fue siempre que sus compañeros consiguieron encontrar a Escardó, quien a su talento natural une un aparente buen momento de confianza, que está dándole puntos al Poli.

Tardó el cuadro celeste en inquietar a Ángel, y de hecho lo hizo poco, aunque todo lo demás lo realizó muy bien en el primer tiempo, creciendo desde la posesión y además logrando recuperar rápido, con presión adelantada muchas veces y buen posicionamiento todo el tiempo.

Con todo, no pudo evitar varios acercamientos peligrosos del filial granadino. El primero llegó tras una desafortunada pérdida en la medular y una veloz contra que Da Costa estrelló en el lateral de la red (12'), a lo que respondió Escardó con su primera aparición, tras galopada de Neto y que el de BEnalmádena no logró definir (14').

La siguiente fue la más clara del Recreativo, en una falta botada al interior del área que el central Diego remató solo, aunque fuera (18').

El Poli vivió sus mejores minutos a partir del ecuador del acto, convirtiéndose en dueño absoluto de la posesión. Antes del gol, el propio Escardó volvió a generar mucho peligro cerca de la portería, pero el balón se le fue en el último momento (28'); y poco después Alberto metió un balón peligroso en el meollo que se quedó el portero (30').

Después llegaría la acción del 1-0, que posiblemente no olvidará el ghanés Osei, todavía incrédulo de cómo Escardó se le pudo ir en una baldosa, ganar posición, rematar y marcar... pero así fue (37'). Con el 1-0, valioso botín celeste, se alcanzó el descanso.

Vuelan dos puntos

La cosa cambió en la segunda parte, y en gran medida por mérito de los visitantes, que achucharon mucho y lograron empatar. De hecho, los rojiblancos pudieron llevarse el partido al disponer de un hombre más el último cuarto de hora, tras ser expulsado Godino con roja directa por tener qu eintervenir para salvar un gol casi cantado. El gaditano, además, se hizo dañó en la acción. Lo suplió Fred, quien se mostró muy seguro pese a su corta edad.

Pese a que fue Fuentes quien inició las hostilidades con un tiro flojo (47'), fue el Recreativo el que pronto tomó la iniciativa del juego, como sucedió en el arranque del partido. Ya avisó Samu, una especie de Sadiq del Recreativo, en el 56', en un centro al área que no logró rematar; y sí lo hizo acto seguido, cuando aprovechó un buen pase filtrado a la espalda de los centrales y se deshizo de Godino en el mano a mano para marcar a puerta vacía.

El tanto generaba un partido nuevo para la última media hora y lo cierto es que afectó al Poli, que lo intentó sin éxito ante un rival muy crecido con el gol y que aguantó mejor físicamente. El césped, pesado y seco, tampoco ayudó.

No obstante, el Poli tuvo alguna, como un balón que iba a marcar a placer Alberto, salvado in extremis por la zaga granadina (69'), o alguna aparición de Juancho por las inmediaciones del área. En este segundo periodo quien no apareció fue Escardó, evidenciando el bajón general del equipo de Cabello.

Finalmente llegó la acción en la que Godino se sacrificó por al menos amarrar un punto y el Poli tuvo que remar para por lo menos no perder. La victoria ante la parroquia local tendrá que seguir esperando.