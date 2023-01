La potencia de Luis Suárez

Viendo un partido del Nástic allá por el 2018 me preguntaba quién era ese jugador que atesoraba una potencia tan descomunal. El comentarista lo nombró y, claro, me resultó sencillo recordar para siempre un nombre tan familiar como el de Luis Suárez, estando por aquellas fechas el delantero uruguayo tan en boga. Desde ese momento seguí al jugador colombiano con la esperanza de que algún día pudiera recalar por estos lares. Por eso, cuando presencié este pasado viernes en el Power Horse Stadium su exhibición vestido de rojiblanco, viví con emoción los instantes que había anhelado. Suárez convirtió el primer tanto tras una recepción colosal y un remate certero, y de él partió la jugada que dio origen al segundo gol de la UDA, amén del sentido que le dio al ataque rojiblanco ante el Espanyol durante todo el choque. Esta UDA ya empieza a jugar de memoria (mérito de Rubi) y esa es la mejor de las noticias porque por mucho nombre que compita sobre el campo (que se lo digan al filial), los mecanismos de acción de un conjunto son los que prevalecen por encima del aspecto individual, si bien este último es el que termina por pulir el buen hacer colectivo.

Era un partido para ensanchar el campo y vaya si lo interpretó a las mil maravillas Embarba. Quien afortunadamente no interpretó muy bien el trueque del pasado verano entre el propio Embarba y Lazo debería tener una calle en los alrededores del Power Horse. Un monstruo. Los 22 puntos al término de la primera vuelta valen su peso en oro, pero ojo al dato, como decía el gran José María García; el Granada finalizó la primera vuelta de la pasada campaña con la misma puntuación, 22, a nada menos que siete puntos de los puestos de descenso. Por si alguno anda despistado, informarle que en esta semana los nazaríes han jugado frente al Andorra, recién ascendido a Segunda. Por ello convendría no confiarse pese al buen rendimiento general porque nunca se sabe cuándo puede venir un bajón que solo pueda ser mitigado por acciones individuales.

Pese a lo declarado por Rubi tras el choque ante el Espanyol, al referirse a la ausencia de movimientos en el mercado de invierno, que tanto detesta y que ya finaliza, un centrocampista y un delantero más (se habló del supuesto interés por Sousa de varios equipos de Segunda) podrían fortalecer si cabe más una plantilla de por sí preparada para lograr una permanencia tan importante como el pasado ascenso. Que no olvide Rubi que hay por ahí jugadores como Ely, que estuvo al margen de los mercados de verano e invierno, tan buenos como decisivos. Si no llega a ser por el central brasileño, ni la UDA hubiese ascendido ni hubiera estado en mitad de tabla en este momento. Mención especial merece Robertone, un jugador hecho a sí mismo, que da rédito presente y, a buen seguro, futuro. Por cierto, se comenta que Portillo se reivindicó. No, uno más bien se reivindica cuando reclama lo que le perteneció. Portillo ahora está jugando muy bien, como antaño, y hace un mes estuvo muy mal. Desde estas líneas se criticó su bajo nivel y ahora se alaba su excelente rendimiento. Tan simple como eso.