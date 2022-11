Las 3 promesas (casi cumplidas) de Turki Al-Sheikh

El aterrizaje de Turki Al-Sheikh en la propiedad de la UD Almería el 2 de agosto de 2019, hace ahora más de tres años, despertó no pocos recelos entre la afición rojiblanca y el propio fútbol español. Otro jeque se hacía cargo de un club tras la fallida experiencia con el Málaga y, puede que injustamente, en los primeros meses se cargaron las tintas contra el Ministro árabe sin pararse a distinguir las intenciones de uno y otro comprador.

Alfonso García Gabarrón ya había comentado por activa y por pasiva que no vendería la entidad a cualquier aventurero, que estaba dispuesto a acometer la operación siempre y cuando apareciese una figura con fortuna suficiente para cobrar lo que pedía y para realizar un proyecto deportivo ambicioso que proyectase su gestión buscando nuevos horizontes.

Tras firmar el contrato de compra-venta en la notaría de Begoña Martínez-Amo de la capital almeriense aquella mañana de canícula, los primeros mensajes de la nueva directiva fueron encauzados en tres direcciones: devolver al equipo a Primera División tras varias campañas coqueteando con el descenso a Segunda B, remodelar por completo el Estadio de los Juegos Mediterráneos y construir la prometida Ciudad Deportiva, que bajo el mandato del empresario murciano nunca cristalizó pese a reiteradas insinuaciones.

Con tan solo tres años al frente de la UD Almería ya puede afirmarse que Al-Sheikh ha cumplido al menos un 50% de sus promesas y, por los movimientos producidos en las últimas horas, todo indica que alcanzará el 100% en un margen prudencial de tiempo.

El ascenso a Primera se ratificaba el pasado verano en Leganés. Eso ya concede un 33% de cumplimiento. Ese logro fue acompañado además de la Fase 1 de las obras de remodelación del Estadio de los Juegos Mediterráneos, recientemente rebautizado comercialmente como Power Horse Stadium, lo que eleva al 50% el grado de ejecución de las palabras del presidente.

Para cubrir el 50% restante faltaría por hacer realidad la Academia y acometer la Fase 2 de obras en el Estadio, que implica el ámbito de actuación más ambicioso al ampliar el aforo retirando la pista de atletismo y bajando el graderío alrededor de once metros. La directiva ya indicó que una vez ratificado el ascenso se tomarían 1 o 2 años para cristalizar esta obra. Declaraciones más recientes apuntan a que podría incluso llevarse a cabo al final de la presente campaña al ver la gran demanda de abonos que hubo en la campaña veraniega, si bien el aforo actual no llegó a cubrirse ante la polémica decisión de la entidad de no realizar nuevos carnés. Eso reportaría el 66% de cumplimiento.

El 33% final saldría de construir la anhelada Ciudad Deportiva para el primer equipo y las bases, que hoy por hoy peregrinan por distintos campos de la capital y pueblos limítrofes para desarrollar sus entrenamientos y partidos oficiales. El anuncio de la Junta de Andalucía de la compra por parte de Turki Al-Sheikh de una parcela en El Toyo en subasta pública valorada en 11'2 millones de euros y destinada a ese fin (ratificado a Diario de Almería por varios dirigentes) supone el primer paso para alcanzar ese 100% de ejecución.

Ahora hay que esperar a solicitar las correspondientes licencias urbanísticas para que cristalice definitivamente la primera piedra de un proyecto que en principio incluirá entre 7 y 9 campos de fútbol, uno de ellos con graderío para los partidos del filial y el juvenil y los entrenamientos del primer equipo, además de gimnasio y todas las comodidades de una entidad que quiere seguir creciendo profesionalmente.

Con los cimientos bien asentados, toda vez que se logre al permanencia en la máxima categoría, la cuarta promesa pasa por clasificar al equipo por primera vez en su historia para disputar una competición europea. ¿Con el actual grado de cumplimiento de Turki y su capacidad económica alguien duda a estas alturas de que la convertirá en realidad?