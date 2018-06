Una prueba real de nivel

Por su parte, Bélgica afronta el duelo con la duda fundamental de Lukaku. En caso de no estar disponible, su sitio sería para Batshuayi

No tendrá descanso de inicio Kane, que quiere seguir aumentando sus guarismos goleadores y podría ser sustituido durante el encuentro. Y es una incógnita si Alli, a quien una lesión muscular dejó fuera del duelo contra Panamá, podrá volver a tener minutos.

No obstante, Southgate ya ha advertido que para los Tres Leones el objetivo es la victoria para mantener el momento competitivo de su equipo, sin importar cual sea el próximo rival.

Inglaterra ganó, no sin apuros, a Túnez (1-2) con dos tantos de Kane, y avasalló a la débil Panamá, ante la que consiguió un 6-1 con tres tantos de su capitán, dos de ellos de penalti. Por su parte, Bélgica comenzó con paso firme y un 3-0 a Panamá, y lo reafirmó con un 5-2 a Túnez, ambas con dobletes de Lukaku.

Southgate, sorprendido por el adiós de Alemania

El seleccionador inglés, Gareth Southgate, manifestó este que la eliminación de Alemania muestra "lo increíble" que es un Mundial, un torneo en el que "no se puede dar nada por supuesto", pues los márgenes en todos los partidos son "muy escasos". Southgate, que compareció en el estadio de Kaliningrado al mismo tiempo que se consumaba la eliminación del conjunto alemán, reconoció estar "sorprendido". "Es algo inusual verlos sufrir como lo han hecho, pero el nivel de todos los equipos es fuerte. Jugaron contra equipos que fueron tácticamente muy buenos contra ellos, especialmente al contragolpe. Yo no vi el grupo y pensé automáticamente quien iba a pasar, ellos ganaron muy justos a Suecia", argumentó Southgate, que no cree que el adiós de Alemania vaya a tener ningún impacto en sus jugadores.