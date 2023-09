Toneladas de quilates de voleibol en los capitanes de Unicaja Costa de Almería

El proyecto 2023/2024 del club blanquiverde estará muy bien salvaguardado desde el rol de capitanes, al contar con tres referentes del voleibol nacional para encabezar una fluida y fructífera relación de la plantilla entre si, con el club y con el cuerpo técnico. Borja Ruiz, Jorge Fernández y Paquillo Fernández, cuyas trayectorias en este deporte son más que reconocidas tanto en éxitos deportivos como en aportación al vestuario y profesionalidad, forman una terna de nombres de mucho peso para asegurar la buena marcha del grupo. Ejercerá como primero el central cartagenero en su regreso a la entidad, bien secundado por el central gallego y por el líbero caravaqueño, ambos en su tercera campaña verde.

Borja Ruiz ha expresado que le produce "mucha satisfacción ser capitán del equipo que considero mío de siempre", añadiendo textualmente que "he estado aquí una década con anterioridad… y la verdad que es un orgullo ser el capitán de Unicaja Costa de Almería". Regresa, y lo hace por la puerta grande: "Estoy muy feliz de volver, y de hacerlo en este momento de mi carrera, y volver siendo capitán es una decisión de la directiva y el cuerpo técnico que agradezco mucho". Experiencia en el rol tiene: "He estado muchísimos años aquí, he sido capitán en otras ocasiones aquí y conozco muy bien el club, y soy un jugador con mucho carácter, entonces, bueno, eso creo que es lo que respaldó la decisión".

Como cabeza más visible del plantel, "mis objetivos son claros: yo no soy ni más ni menos que nadie, soy un compañero más con una responsabilidad mayor, eso sí, y voy a intentar ayudar al equipo en todo lo posible, lidiar con los problemas o las cuestiones que puedan surgir durante el año y, por supuesto, que todo funcione a la perfección". Echándole una mano, dos personas en las que confía: "Estoy contento de que sean ellos, tanto Jorge, al que conozco desde hace muchísimos años y me gusta la tranquilidad que tiene, el saber estar, la experiencia… como Paquillo, de que me gusta mucho su energía, sus ganas de comerse el mundo…, hacemos un equipo muy bueno".

Respecto al resto del grupo, "se confeccionó una plantilla lo más competitiva posible y, sobre todo, del lado humano tremendamente buena, que eso es importante, ya que para conseguir títulos y cosas grandes hace falta que el grupo funcione y seamos una familia". En la misma línea valora al plantel ahorrador Jorge Fernández: "Aún es pronto para tener una valoración real, ya que aún faltan jugadores importantes por llegar, pero las primeras sensaciones son muy buenas; en lo personal la verdad que es un grupo muy bueno, y en lo deportivo creo que el equipo puede llegar a un nivel muy alto". De hecho, a pesar de que "estamos empezando", dice Fernández, "ya se pueden ver cosas muy interesantes".

Lo más importante es que "la gente está muy motivada en querer hacer las cosas bien y con muy buena predisposición para trabajar y mejorar". En base a ello, se muestra muy rotundo: "Estoy seguro de que siguiendo por este camino, este Unicaja Costa de Almería volverá a estar donde se merece". En su caso, "ser uno de los capitanes es siempre algo muy bonito y especial para un jugador, pero, sobre todo, quiere decir que el club y que el entrenador tienen una gran confianza depositada en ti, ya que creen que eres una de las personas idóneas para guiar al grupo, por lo que solo puedo estar contento y agradecido por esa confianza. Como misión, dar mi 100% cada día para sacar mi mejor versión y ayudar al equipo en todo lo que esté en mi mano”.

No oculta el orensano que tiene "la espinita clavada de la temporada pasada", la misma que quiere sacarse: "Volver a disfrutar jugando a mi mejor nivel y por supuesto que todos nuestros aficionados también lo hagan al vernos". Sobre los otros capitanes, "solo tengo palabras buenas hacía ellos y estoy muy contento de poder compartir la capitanía con los dos", dice textualmente: "Creo que ambos se lo merecen y tienen la experiencia suficiente como para poder ser unos muy buenos capitanes". Paquillo Fernández, en ese sentido, lo vive de modo especial: "Si ya es un auténtico orgullo jugar en Unicaja Costa de Almería, pues imagínate ser uno de los capitanes". El murciano confiesa estar "muy ilusionado con que cuenten conmigo en esta faceta, pero sobre todo estar rodeado de tanto crack junto".

"Son dos referentes nacionales; siempre es un lujo poder tenerlos en el mismo equipo"

Entre sus objetivos, "ir paso a paso, un poco lo que estamos haciendo, captar todo lo que quiere que hagamos Charly y disfrutar del proceso". Lo explica claramente acudiendo al refranero: "Cuando dicen ‘todos los días se aprende algo nuevo’, ¡cierto es!; aprender y seguir aprendiendo en el trabajo y en la unión, y los objetivos ya se irán decidiendo en el proceso". Respecto a Borja y Jorge, Paquillo se deshace en elogios: "Son dos referentes nacionales; siempre es un lujo poder tenerlos en el mismo equipo, y solo puedo pensar y decir cosas buenas de dos grandes jugadores que ya tienen un abanico bien amplio en su currículum; eso sí, estoy seguro de que han dejado unas líneas en blanco para seguir rellenando con éxitos este año".

Paquillo Fernández, en su tercera temporada como ahorrador, analiza el grupo que forma el proyecto 2023/2024 con mucha ilusión: "Un equipo muy equilibrado, con gente joven y otros con experiencia, con muchas ganas de trabajar y con la ideas bien claras de lo que queremos". Por ahora la marcha es excelente y espera el momento en el que puedan ya estar todos juntos: "Aún nos falta Matt Neaves, del que estoy seguro de que se adaptará perfectamente al grupo, y así poder ir todos en el mismo camino". Es el único del que no se tiene experiencia personal, ya que los dos internacionales son conocidos y admirados.