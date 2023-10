Un regreso perfecto al verde de su vida de Unicaja para Borja Ruiz

Hablando de ‘vuelta a casa’ respecto al partido del pasado sábado no solo el protagonista fue Charly Carreño. Había otra persona más cargada de una mezcla de nervios e ilusión en las filas ahorradoras. Es cierto que para Borja Ruiz, que igualmente regresaba tras su marcha años atrás, no había pasado tanto tiempo como para el técnico, pero sí un lustro en el que ha cambiado mucho: "He crecido mucho tanto a nivel deportivo como personal, he crecido muchísimo, creo que llego con mucha más madurez, muchísima más, diría yo, y considero que en el campo eso se nota bastante a la hora de tomar decisiones o hacer ciertas cosas; ahora puede que me equivoque menos que cuando era más joven".

El cartagenero lo repasa con orgullo, al generarle excelentes expectativas en esta nueva etapa de verde: "Al tener más madurez en el juego, creo que llego en un momento súper bueno tanto físicamente como mentalmente, entonces intentaré aportar todo lo que he aprendido estos años, toda la experiencia que traigo de fuera". Desde 2011 hasta 2019, con una Copa del Rey como último título en el club, estuvo dos años en Francia y tres en Guaguas. Ahora, en Unicaja Costa de Almería, el central cree en el proyecto de su vuelta: "Sabía el proyecto que había y al final hemos conseguido hacer un grupo excepcional; nos llevamos súper bien, que es muy importante, llevarse bien dentro y fuera de la pista".

Tenía todos los ingredientes este sábado, un día de sentimientos: "Fue muy emocionante; la verdad que volver a casa es muy importante y muy bonito para mí, volver a jugar con la afición aquí, en el Moisés Ruiz, creo que es algo que hay que vivirlo, lo disfruto mucho cada vez que salgo a pista, tengo a toda la gente conmigo, tengo a mi familia, que es lo más grande para mí… entonces fue realmente bonito y espero que en cada partido pueda haber tanta afición como hubo el sábado pasado, incluso más, y que disfrutemos juntos". Bien rodeado en pista, "hemos hecho un grupo maravilloso y se ve reflejado tanto en los entrenamientos como en este primer partido, que era la prueba de fuego".

De hecho, considera que "es importante empezar bien y se vio un equipo unido, un equipo que nunca baja los brazos y al final conseguimos lo que queríamos, que era ganar". No fue nada fácil: "Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, Valencia te pone las cosas muy difíciles, siempre, aprieta mucho, tiene buenos jugadores… por ejemplo Javier Monfort nos metió mucha dificultad, sobre todo cuando se pagó a la línea de saque, pero al final creo que hicimos un gran partido, jugamos sobre todo como equipo, que es lo más importante para mí, y supimos sacar un encuentro que por momentos se puso difícil". El ejemplo, el 4-11 del segundo set: "El equipo no baja los brazos y termina llevándose ese set contra todo pronóstico, porque es verdad que se puso la cosa muy difícil".

Los buenos inicios como apoyo: "Un año nuevo, primer partido en casa, con la afición… es muy motivador para nosotros y queríamos dar la cara, jugar muy bien, jugar como ese equipo que somos, estar juntos con la grada y que entre todos nos llevásemos la victoria; así fue y creo que el público disfrutó". Se manejó bien la presión: "Sabíamos que sobre todo el primer partido es muy difícil de jugar, lo sacamos con solvencia, jugando muy bien y sintiéndonos bien, pero ya pasó y estamos en una semana nueva con un rival diferente que nos lo va a poner también muy difícil". Lo tiene claro: "Sobre todo en su casa Manacor aprieta mucho, pero ya estamos totalmente mentalizados en el partido del sábado".

Borja Ruiz insiste en esa idea, "no me canso de decir que Manacor sobre todo en su casa aprieta muchísimo", y además ensalza cómo está construido: "Juega muy bien y por ello nos esperamos un rival que no va a bajar los brazos en ningún momento, que sobre todo va a defender muchísimo y a partir de ahí tiene jugadores de referencia". El primero que cita, "un colocador que es muy bueno, que es el que ha estado conmigo en la selección, César Martín", y luego "un central que es joven, pero que viene pisando fuerte también, Alejandro Rivas", y luego los extranjeros, que bueno que imagino que su entrenador tiene mucha experiencia (Alexis González) y seguro que ha hecho buenos fichajes".

Que nadie se espere otra cosa de cara a esta segunda jornada de la Superliga respecto a los ahorradores: "Manacor será un equipo muy peleón, muy complicado de batir, pero creo que nosotros estamos en una dinámica positiva, estamos jugando y entrenando muy bien, así que intentaremos llegar de la mejor manera posible para llevarnos otra victoria". Y es que esto es, "como bien decimos siempre, de ir partido a partido" porque "cada uno es difícil al haberse apretado muchísimo la liga". El central sabe que "todos los equipos se han reforzado muy bien" y que "va a ser muy difícil ganar cada partido". De ahí lo de no perder de vista ir uno a uno.

Los argumentos de este Unicaja Costa de Almería son muchos y buenos: "Tenemos las armas y las herramientas para poder ganar a cualquiera, y a partir de ahí hay que jugar, entrenar y pelear por ganar cada vez que salgamos a la pista y poder salir con los tres puntos". La confianza de un nuevo proyecto como este en parte pasa por confirmar que el inicio de la Superliga se salda con una buena suma de puntos frente a rivales directos que tienen las mismas aspiraciones: "Es muy importante siempre el inicio de temporada, empezar ganando, cuanto más mejor; además, nosotros hacemos nuestro juego, y puedo estar convencido de que si hacemos nuestro voleibol, ganaremos muchos partidos".