El renacer de los 'Almería Barbarians': "Queremos ganar, pero sobre todo formar una familia"

“El fútbol americano es el deporte más táctico que existe”. Así define un deporte inusual para los almerienses Juan Antonio Fernández Ahumada, el presidente de ‘Almería Barbarians’. Este club, fundado en 2011, es el único equipo de fútbol americano de la provincia.

La historia de este equipo se remonta más de una década atrás. Como ocurre en otros casos, fueron jugadores de otros conjuntos los que crearon este club, como algunos integrantes de los ‘Granada Lions’, que se mudaron a Almería y decidieron asumir este reto.

“Por aquellos años, el fútbol americano no era un deporte muy conocido en España. Apenas había equipos y seguidores muy pocos. Hoy en día, el crecimiento gracias a la NFL ha sido notable”, asevera el presidente de la institución deportiva cuyo nombre surgió del carácter del equipo, como indica Juan Antonio: “'Barbarians' representa nuestro estilo, que siempre se ha basado en la defensa”.

Un plantel que ha logrado su primer título de la historia este pasado fin de semana. Los almerienses disputaron la primera Viñabowl que se celebra en tierras extremeñas, en la que vencieron 14-33 a los ‘Extremadura Nómadas’. Un primer paso en una temporada en la que volverán a competir en la Liga Andaluza.

“Nosotros, al no tener un roster no tan amplio y experimentado, hemos optado por una reconstrucción en la que tenemos que sumar partidos y formar un gran bloque”, comenta Juan Antonio en declaraciones para el Diario de Almería. De cara al año que viene, el objetivo del club es regresar a la Serie B [competición nacional], ya que, como señala el presidente de los ‘Almería Barbarians’, “es nuestro lugar”.

El plantel de este año, que ha vuelto a la competición de manera brillante con ese título obtenido en Extremadura, se ha formado en los últimos meses. “El año pasado captábamos unos diez jugadores, más los veteranos que estábamos, y este año hemos captado como seis o siete jugadores que la verdad que han demostrado valer mucho”, explica Juan Antonio Fernández.

"Para muchos fue su primer partido. Eso es algo muy difícil", indica el presidente. No obstante, la clave de ese equipo y, en general, de este deporte, es la unión. "Había gente que no se conocía y ahora son prácticamente hermanos. Desde que asumí el mandato de la presidencia, lo primero que dijimos es que hay que ganar, pero lo que quiero realmente es que seamos una familia y creo que no hemos conseguido".

El equipo, para todos aquellos que estén interesados, entrena los miércoles de 20:30 a 22:00 horas en el Estadio de la Juventud 'Emilio Campra' y los sábados en la Base Militar Álvarez de Sotomayor de 10:00 a 13:00 horas

En el plano personal, Juan Antonio Fernández confiesa que su admiración por el fútbol americano nace en su Ceuta natal, ya que "veía con 17 años los partidos norteamericanos con mi padre". Una historia que tuvo su continuidad cuando aterrizó en Almería. Cuando vio por redes sociales la creación de los 'Almería Barbarians', no se lo pensó dos veces y se apuntó. Una década después, sigue ligado al proyecto.

Porque este deporte, como él reconoce, es "adictivo". "Esto es el ajedrez, pero las fichas pegándose entre ellas. Aquí todo está estudiado", asegura el presidente. Una pasión que sigue ganando adeptos en la provincia almeriense y cuyo proyecto espera seguir creciendo en los últimos años. El renacer de los bárbaros.