Javier Fernández Utrera ha militado a lo largo de su trayectoria como jugador amateur en más de una decena de equipos distintos. Natural de Cantoria, el mediocentro ha decidido colgar las botas a sus 35 años edad y lo ha hecho de la mejor forma posible, dejando salvado al equipo de su pueblo en la División de Honor Andaluza Senior y siendo elegido además como el MVP de la campaña 2020-2021 del conjunto del Almanzora. Más conocido como Javilín, el cantoriano se retira por la puerta grande después de más de dos décadas vinculado activamente a un deporte rey en el que llegó a proclamarse subcampeón del Europeo Universitario en 2013 con la Universidad de Almería.

"Me retiro porque vivo en Murcia con mi mujer y son muchas horas de viaje. Además es un año de oposición importante para mí y para estar a medio gas mejor no estar. Yo estoy o no estoy. Las cosas a veces salen y otras no, pero difícilmente alguien me podrá reprochar que no lo he dado todo siempre en el campo. Muchas horas de entrenamiento, viajes, lesiones, quitarte tiempo de otras cosas... Pero lo volverías a repetir una y otra vez, porque es nuestra pasión y va a ser muy duro no jugar domingo tras domingo, pero me quedo con lo mejor de fútbol, que son los amigos que he hecho, llegando a ser una auténtica familia", afirma Javilín, exjugador de Vícar, Garrucha, Oriente, Parador, Carboneras, Comarca de Níjar, Villa de Albox, UAL, Comarca del Mármol, La Cantoriana, Perla del Almanzora y CD Cantoria 2017.

"Me quedo con la humanidad que hay en los vestuarios no profesionales, donde es todo mucho más puro y me tomo una cerveza con mis compañeros e incluso con rivales”

El centrocampista se marcha con muy buenos momentos vividos "sobre todo con el ascenso del Carboneras a Tercera con récord de puntos (2008-2009), con mis 19 goles en una temporada en esa categoría (2010-2011), el año que subimos con la UAL (2012-2013) y con mi Cantoria, que han sido dos últimos años durísimos para lograr la salvación ante equipos poderosos, con mucho más presupuesto que nosotros. Me ha encantado ejercer de capitán junto a mi amigo Ricardo y enseñar a los más jóvenes la importancia de lo colectivo por encima de lo individual". Del plantel cantoriano se han despedido también su compañero Jesús García y el técnico Utre, su hermano. "Me quedo con la humanidad que hay en los vestuarios no profesionales, donde se anima al compañero que juega, no existe esa envidia, donde es todo más puro y me tomo una cerveza con mis compañeros e incluso con rivales. Eso no tiene precio", finaliza Javilín.