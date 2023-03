El roquetero Baena, 'non grato' en Almería

Álex Baena logró eludir la quinta cartulina amarilla en el enfrentamiento que la pasada jornada midió al Villarreal con el Getafe y si Quique Setién lo estima oportuno entrará en la convocatoria para la visita de este sábado al Power Horse Stadium. Lo que en condiciones normales debería tratarse como un recibimiento cariñoso a un futbolista de la tierra, en esta ocasión adquiere tintes de hostilidad por los desplantes que buena parte de la afición rojiblanca considera que el de Roquetas de Mar le ha hecho al máximo exponente del fútbol provincial.

La historia viene de lejos, al menos de cuando Baena militó cedido en el Girona FC. El verano previo se había rumoreado con la posibilidad de que recalase a préstamo en la UDA, pero las tensas relaciones entre clubes al haber propiciado el Almería que el Villarreal tuviese que activar la opción de recompra por Manu Morlanes echó al traste con esa posibilidad.

Baena terminó recalando en Montilivi y fue pieza determinante en el ascenso de los catalanes vía promoción. ¿Pero dónde nace el inesperado desencuentro? Todo indica a que lo que hizo saltar la chispa fue el 0-1 logrado por el conjunto gerundense el curso pasado en el Juegos Mediterráneos y la reacción del roquetero en redes sociales pese a no haber disputado el encuentro. Baena simplemente puso un 'storie' en su perfil de Instagram con el lema 'equipazo' y varios corazones sobre el marcador y una foto de Robertone con su compañero Bernardo.

A buena parte de la parroquia indálica no le gustó mucho la ocurrencia y desde entonces se inició una absurda polémica en redes sociales que está a punto de convertir al joven jugador en persona 'non grata' para un sector de seguidores de la UDA. El partido de ida este curso en el estadio de La Cerámica, lejos de servir para calmar los ánimos, avivó aún más el tira y afloja al marcar Baena el tanto que entonces igualaba la contienda tras haberse adelantado los visitantes y celebrarlo con efusividad.

Tras dicho encuentro, respondía a un comentario afeándole ese gesto en el festejo recordando que él era de Roquetas de Mar (y, por ende, no de la capital). Es más, salió de las categorías inferiores del equipo de su localidad rumbo a la cantera 'groguet' sin pasar si quiera por el Almería en ninguno de sus escalafones. De ahí que el rifirrafe adquiera tintes surrealistas. Aquel día quiso homenajear también al recién fallecido José Manuel Llaneza (capital en su aterrizaje en tierras valencianas) levantándose la camiseta para recordarlo, lo que le costó acabar expulsado y la consiguiente mofa por estos lares.

El episodio no deja de resultar desalentador porque Almería tampoco es que nutra de figuras al fútbol nacional con mucha asiduidad y Baena tiene talento innato. No en vano ha pasado por todas las categorías inferiores de La Rojita y es fijo en la selección sub-21, por lo que probablemente juegue el próximo viernes 24 de marzo a las órdenes de Santi Denia en el Power Horse ante Suiza. Lo lógico y razonable sería que ambas partes templen gaitas y la situación logre reconducirse porque no es nada edificante.