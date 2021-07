Juan Jesús Ruano triunfa en el XX Campeonato de Andalucía de Descenso de Cañones

Almería puede presumir de tener campeones en un amplio abanico de disciplinas. En esta ocasión ha sido en Descenso de Cañones, cuyo 20º Campeonato Andaluz se celebró el pasado fin de semana en el término municipal de Pórtugos, Granada, y en el que el almeriense Juan Jesús Ruano brilló logrando la medalla de oro de esta competición.

El campeón almeriense cuenta su experiencia: “fue un campeonato bastante disputado, había un alto nivel de competidores muy experimentados. Pero tenía claro que iba a por todas, me preparé bien, me concentré y fui desde el segundo 1 a por el oro. Me encontré super bien en el barranco, iba muy fluido, a pesar de la longitud y dificultad del mismo”.

Juan Jesús Ruano pertenece al club ‘Xplora Almería Canyoning’, patrocinado por ‘Biotomate’, y quedó primero tras descender el barranco completo en un tiempo de 14:48 minutos. Segundo fue Juan José Rodríguez García con 16:56 minutos y, tercero, Carlos Croce Luque, en un tiempo de 16:59 minutos. Almería asistió al campeonato con otro representante más, Juan López Benavides, que logró una 7ª posición con un tiempo de 23:02 minutos.

El pasado sábado, 26 de junio, se dieron cita casi medio centenar de barranquistas de toda Andalucía para participar en el XX Campeonato Andaluz en Descenso de Cañones, organizado por la Federación Andaluza de Espeleología en el término municipal de Pórtugos, Granada, más concretamente en el Barranco Tajo del Cortés. La prueba constaba de una longitud aproximada de 1300 metros, con -300 metros de desnivel, un total de 19 rápeles y algunos de casi 20 metros, muy técnico, muy resbaladizo y con rápeles muy consecutivos.