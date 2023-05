Rubi: "Once contra once hubiéramos tenido alguna opción más"

El técnico de la UD Almería no se encontraba del todo insatisfecho después de caer derrotado en su visita a la Real Sociedad. No obstante, el catalán se marcha dolido al considerar que de "acabar once contra once a lo mejor hubiéramos tenido una opción más", si bien reconoció que "a día de hoy es roja". Tampoco quiso hacer mucha herida en la más que sensible baja de Luis Suárez que tendrá el domingo, señalando que "es una noticia negativa, pero la vamos a superar.

Balance: "Nos vamos perdiendo, pero reforzados porque el nivel del rival es muy alto, creo que lo hemos minimizado todo lo que hemos podido y es cierto que si hubiéramos podido acabar este partido once para once a lo mejor hubiéramos tenido alguna opción más. Todos los partidos cuando hay una expulsión en una primera parte quedan condicionados, pero forma parte del juego y no hay más".

Protestas: "Superado el tiempo no, creo que estaba dentro del tiempo, pero sí que le he comentado, aunque hemos perdido porque la Real Sociedad es mejor, que creo que si no ha entrado el masajista ni una vez y si una acción de VAR son cuatro minutos de descuento me parece que entonces sí hay un pequeño problema y me parece demasiado, me ha parecido muchísimo. Se lo he ido a comentar porque nosotros teníamos que llegar al descanso como fuera y al final nos ha penalizado ese descuento. Porque la jugada es extraordinaria, hay que felicitar a Kubo, pero me ha parecido excesivo. Si una revisión de VAR son cuatro minutos, además es una roja de VAR porque es roja, porque al final la entrada es fuerte en una zona alta, por lo tanto no hay discusión que hoy en día esto es roja. Otra cosa es que en el campo, me ha pillado muy cerca, no había ningún espíritu de hacer año ni de hacer esa entrada. Esa es la pena, que a lo mejor queremos aplicar tan estrictamente que podría haber sido otra cosa, pero a día de hoy es roja, pero no creo que haya estado tres minutos viendo la jugada si ha sido un momento. Es la única cosa que me ha parecido que es excesiva y luego es cierto que ellos han hecho veinte falta y no se han llevado ninguna amarilla, nosotros hemos hecho ocho. Lo saben hacer mejor que nosotros".

Baja Luis Suárez: "Es una noticia negativa para nosotros, pero la vamos a superar. Ya comentamos ayer en rueda de prensa que nosotros veníamos con la intención de presentar un once que presentara batalla, los puntos están en juego, luego se acaba la liga y no hay más puntos y Luis ha aguantado muchas jornadas sin esa quinta amarilla. Lo habíamos hablado, porque además teníamos previsto que no lo jugara entero, lo he intentado aguantar, pero es que ha sido un infortunio, ha querido ir al balón, ha llegado un poco tarde y le ha dado en la espinilla. Mala suerte, pero hay que seguir adelante, si por esto vamos a deprimirnos o vamos a pensar que no podemos ganar el próximo partido es un error. Vamos a seguir hacia adelante, igual que hemos tenido la fortuna de no salir con ningún lesionado, piensa que la Real ha cambiado siete jugadores respecto al Barça y nosotros cuatro, por tanto la dificulta física era muy importante. Voy a ver el vaso medio lleno, ojalá tuviéramos a Luis, no lo tenemos buscaremos soluciones".

Lectura: "Creo que hemos hecho el partido que teníamos que hacer, no había otra manera. En la segunda parte con uno menos era todo al balón parado dentro del área, subir a Ely y Babic, buscar a Dyego que nos sacara faltas como ha conseguido y alguna que nos aguantara el balón, era la única forma, aguantar muy juntitos para que no llegara el segundo gol y lo hemos hecho muy bien. No ha llegado la última en una ocasión clara porque no era fácil, pero sí que algo de incertidumbre sí les hemos generado con esos balones metidos en el área y las salidas de Remiro".