La salud escolar, a debate

Empieza el cole. Como cada año, los padres procuramos todo el material escolar que precisan, uniformes, material escolar, libros de texto y calzado. Ante tanta variedad en la oferta, nos es difícil escoger la mochila adecuada, si ésta debe llevar ruedas o simplemente sujeta a la espalda, las zapatillas de deporte, el calzado para diario, si bota o zapato, si rígido o flexible. Y además nos surge la duda si apuntar al niño a judo, piano, futbol y/o tenis, ya que cualquier padre puede pensar que tiene a un Nadal o un Gasol en potencia en casa y no conviene descubrirlo demasiado tarde.

La columna del niño

Es uno de los motivos de consulta más frecuente en nuestra consulta durante todo el año, pero sobre todo cuando en el colegio o en el instituto se realizan las revisiones rutinarias. Con frecuencia se detecta alguna anomalía en la alineación de la columna vista de espaldas o una excesiva caída de hombros que nos llevan a consultar. Lo normal es que no se trate de ningún problema serio pero debemos dejar que el especialista sea el que nos certifique dicho extremo.

Respecto al material escolar, la mochila es una de los motivos de preocupación más frecuentes. Lo más importante de la bolsa escolar es que el peso que ella contenga (libros, estuches, zapatillas…) no supere el 10% del peso corporal del niño. Si un niño pesa 40 kg, no debe transportar una mochila que pese más de 4 kg. El otro motivo de preocupación es si carrito o la mochila clásica. No hay evidencias claras en uno u otro sentido pero sí que parece que los estudios se decantan más por una mochila bien sujeta a la espalda, que sea de respaldo recto y llegue hasta la parte baja de la columna. Esto no significa que el carrito no sea saludable. Hay que individualizar y ver la situación de cada niño. Si el colegio de nuestro hijo tiene escaleras no es cuestión que las suba con la mochila en la mano, a pulso y con el tronco malalineado; en ese caso, mochila a la espalda. Una mala higiene postural acompañada de una predisposición genética puede desencadenar un trastorno en la alineación de la columna tanto en el plano frontal (escoliosis) como en el lateral (cifosis).

La escoliosis es una de las anomalías y deformidades más frecuentes de la columna vertebral. Consiste en una curvatura de la columna en el plano anteroposterior, pudiendo provocar incluso rotación de la vértebras. La prevalencia de esta deformidad en la población ronda entre el 0.3 y el 15% de los niños en edad escolar. Sin embargo, 3 de cada 1000 niños, precisan tratamiento y control. Las niñas están afectadas con mayor frecuencia que los niños.

Causas

Su causa más frecuente es desconocida. No se sabe el mecanismo de producción ni el motivo principal por el que ocurre. Sin embargo, los estudios hablan de un factor hereditario. Si un matrimonio padece escoliosis, la posibilidad de que sus hijos la padezcan y precise tratamiento, es 50 veces mayor que en aquellas parejas sin estos antecedentes. Cuando en una familia se observe este problema o haya algún miembro afecto de ella, es interesante examinar al resto de los hermanos para que dicho problema no pase desapercibido. El crecimiento desempeña un papel muy importante en la evolución de la escoliosis. Hay una relación clara entre picos de crecimiento y que la curvadura de la escoliosis se agrave. Es frecuente que la deformidad progrese en un momento, de forma importante, para pasar a estabilizarse en otro punto del crecimiento. Dicho punto de máximo agravamiento suele coincidir con los 10-12 años y puede durar hasta que el niño tiene 15 años. Es bien conocida la relación de escoliosis y el hecho de padecer algún trastorno neurológico como la parálisis cerebral.

Tratamiento

Siempre debe ser guiado por su especialista. Dependiendo del tipo y grado de curvatura, de la edad y de la velocidad de progresión, el tratamiento será sólo observación cada 3-6 meses, ejercicios según métodos diferentes como el Schroth o un corsé.

El pie infantil

El pie plano es la anomalía más frecuente entre los 3 y 7 años. Es a menudo una afección compleja, con síntomas diversos y grados variables de deformidad y incapacidad. Hay varios tipos de pie plano con una característica en común: la caída (pérdida) parcial o total del arco. Así mismo dichos pies pueden presentar una deformación asociada que la más común es la de Valgo, que consiste en la lateralización de los talones hacia dentro, esto es muy característico en la edad infantil, debido a la laxitud músculo-ligamentosa que a estas edades todos los niños poseen.

Comienza generalmente en la niñez ( a partir de los 3 años). El término “flexible” significa que cuando la persona está parada y el pie está apoyado en el suelo y sostiene el peso el pie es plano y cuando la persona no está de pie el arco vuelve a formarse.

¿Qué características debe tener el calzado del niño?