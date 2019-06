¿Para qué sirve una artroscopia?

La artroscopia es una técnica quirúrgica ampliamente utilizada y que permite visualizar una articulación mediante una cámara, a la vez que podemos resolver patologías que encontremos dentro de esa localización, sin necesidad de exponer la totalidad de la articulación, sino a través de varios orificios de alrededor de 1 cm, por los que se realiza dicho abordaje. Por lo tanto, el paciente notará menor dolor y podrá irse a casa mucho antes, además de una recuperación más precoz.

¿Cuál es el orígen?

A finales de los años 30, un médico japonés llamado Takagi, fue la primera persona en observar el interior de una rodilla gracias a un cistoscopio, una cámara que se usaba para diagnosticar problemas en la vejiga. El sistema fue un poco primitivo. El médico debía mirar a través de un tubo metálico en cuyo final se instalaba una lente, como el que observa a través de un microscopio. Conforme la técnica fue perfeccionándose, se pudo fabricar un sistema accesorio para que un ayudante pudiera visualizar la articulación además de poder tomar fotografías. En los años 60, y gracias a la electrónica, se pudo conectar la lente a una televisión mediante un complejo cableado y todo el mundo podía observar lo que se estaba realizando, y de ahí a los sistemas más complejos de los que disponemos hoy día.

¿En qué consiste?

A través de una incisión de alrededor de 1 cm llamada portal, se introduce una óptica de diferente grosor en función de la articulación. No es la misma la que se usa en la muñeca o el tobillo que en la rodilla o el hombro. A través de otra incisión a unos centímetros de la anterior, se introduce el instrumental con el que vamos a tocar y explorar las diferentes estructuras de la articulación gracias a un palpador. Además podremos realizar suturas, extraer cuerpos libres que se encuentren dentro de la articulación, ayudar a reducir fracturas, realizar biopsias o lavados articulares…Sin innumerables las aplicaciones de la artroscopia moderna para resolver situaciones. Se pueden realizar varios portales en función de la patología a tratar; en el hombro pueden llegar a 4-5 entradas en la articulación.

¿Se puede explorar cualquier articulación?

Prácticamente sí. Las articulaciones más clásicamente exploradas son la rodilla y el hombro, no en vano son de gran tamaño y fácil acceso, además son las que acaparan la mayor parte de las lesiones sobre todo la primera. Sin embargo, la muñeca, el codo, el tobillo o la cadera se han ido incorporando poco a poco y cada vez son más el número de patologías susceptibles de ser tratadas mediante una artroscopia. Hoy día se hacen artroscopias de la articulación del pulgar de la mano que une con el hueso trapecio, o del dedo gordo del pie, así que no hay articulación que no se libre de meter la óptica. Incluso, se puede hacer una aplicación de la artroscopia pero para ver partes blandas como tendones por ejemplo, pero al ser la exploración de una articulación no se llama artroscopia sino endoscopia, introducir una cámara dentro del cuerpo. Se usan para ver tendones peroneos, Aquiles, del bíceps del codo entre otros.

¿Cuáles son las indicaciones de una artroscopia?

1.-Rodilla:-Reparación de lesiones meniscales.-Reparación de lesiones de ligamentos cruzados, anterior o posterior.-Reducción de fracturas que comprometan a la articulación, sobre todo las de platillo tibial. -Lavados articulares en infecciones.-Reparación de lesiones de cartílago articular. -Toma de biopsias.-Limpieza de fibrosis o adherencias en pacientes operados de prótesis de rodilla que han sufrido problemas de movilidad y no doblan los suficiente.

2.-Hombro:-Reparación de lesiones ligamentosas que provocan inestabilidad.-Reparación de lesiones musculares sobre todo las que afectan al manguito de los rotadores, grupo muscular clave para la movilidad del hombro (supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular y bíceps).-Asistente en fracturas de húmero o de glenoides que son los dos huesos que formar el hombro.-Liberación del manguito en situaciones de compresión del mismo, lo que se llama síndrome subacromial. El espacio donde circula el manguito es demasiado estrecho y se “lima” el hueso que forma el techo de dicho túnel para dejar más sitio y que el tendón no roce. -La limpieza de fibrosis o adherencias, la toma de biopsias o el lavado articular tras una infección son comunes a todas las artroscopias.

Se pueden realizar varios portales, en el hombro pueden llegar a 4-5 entradas

3.-Muñeca:-Ayuda a reducir las fracturas de radio que afectan a la articulación. -Reparación de ligamentos en inestabilidades que afectan al funcionamiento de la articulación como es el complejo fibrocartílago triangular o el ligamento escafolunar. -Recuperar la movilidad tras una fractura, realizando una limpieza de todas las adherencias que se encuentren en la articulación.

4.-Codo:-Ayuda a reducir las fracturas que afectan a la articulación, como la apófisis coronoides, los cóndilos humerales o la cabeza del radio. -Ayuda a recupera la movilidad debido a una fractura o luxación. El codo es una articulación muy sensible que pierde la movilidad con extrema facilidad. -Valoración de lesiones de cartílago articular y su reparación.

5.-Cadera:Es una de las más recientes donde la artroscopia ha sido introducida. Su complejidad en cuanto al acceso, el tipo de anatomía y las escasas indicaciones explican ese retraso.-Tratamiento del choque fémoro-acetabular: cuando la cabeza del fémur es demasiado grande o presenta una deformidad que provoca un mayor desgaste al desarrollar mayo fricción con la cúpula que la contiene y que se llama cavidad cotiloidea. Mediante artroscopia se puede “limar” la cabeza femoral y reducir su tamaño para ajustarlo al de la cavidad cotiloidea sin que “roce”. Además se puede reparar el labrum que es un reborde ligamentoso que da estabilidad a la cadera y que se daña en el choque del fémur con la cadera.

6.-Tobillo: -Reparación de lesiones de cartílago articular.-Reparación de lesiones ligamentosas debido a esguinces de repetición.-Ayuda a la reducción de fracturas que afecten a la articulación. -Pérdida de movilidad de la articulación debido a una inmovilización prolongada.

7.-Otras:-La del dedo pulgar de la mano, a nivel de su base en las rizartrosis que es una enfermedad sobre todo de mujeres donde hay un desgaste de la articulación que conecta el metacarpiano del pulgar con el hueso trapecio de la muñeca.-Del dedo gordo del pie en artrosis de dicha zona o en procesos donde hay una pérdida de movilidad de dicha articulación.