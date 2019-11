"Es una situación rara, pero será muy especial"

–Una semana especial para usted, le toca regresar a Santo Domingo, pero por primera vez como visitante...–Es un poco raro, porque es una situación extraña, en la que nunca antes me he visto. Cuando he jugado fuera El Ejido nunca había coincidido en la misma categoría, así que esta será la primera vez. Es una de las consecuencias de haber tenido que marcharme.

–Adolfo, Ocaña, Marcelo o el mismo técnico Alberto González también se reencontrarán con la afición celeste, pero su regreso será mucho más emotivo por ser ejidense y excapitán del CD El Ejido...–Tanto para varios jugadores como para el técnico y el preparador físico, que también estuvo allí, será un partido muy especial y lo afrontamos con mucha ilusión. Es verdad que para mí lo será más, porque soy de allí y he defendido el celeste muchos años, pero Alberto estuvo tres temporadas y dejó mucha huella también.

"Este domingo me debo al Real Jaén, pero al CD El Ejido le deseo todo lo mejor el resto de partidos. Esté donde esté, siempre será mi equipo"

–¿Qué tal se está adaptando a su nuevo equipo y a la ciudad de Jaén?–Mi vida está muy bien ahora mismo, estoy muy contento. La gente de aquí me ha recibido muy bien, son muy hospitalarios y tanto mi pareja como yo estamos muy cómodos en Jaén. En lo deportivo me está costando entrar, por culpa de las lesiones. Todavía no me he notado al cien por cien, pero acabo de salir de una y espero encadenar varios partidos para recuperar sensaciones.

–El equipo llegará a Santo Domingo como segundo clasificado. ¿Un firme candidato al ascenso?–Se está trabajando muy bien, hay muy buen equipo y ahí están los resultados, pero lo de subir es algo más complicado. Hay que ir paso a paso, consolidarnos en esa zona alta y tener los pies en el suelo. Este fin de semana tenemos un partido muy complicado, ante un CD El Ejido al que le costó arrancar, pero ahora ya está rodado.

–El CD El Ejido también está arriba, ganándose esa etiqueta de aspirante a volver a Segunda B. ¿Le toca una alegría este curso a los ejidenses?–Deseo que todo le vaya fenomenal al CD El Ejido, pero este domingo no, porque yo me debo al Real Jaén. El resto de semanas siempre me informo sobre sus resultados cada domingo, esté o no esté, mi equipo siempre va a ser el CD El Ejido.

–¿Cómo vivió el pasado curso ese descenso a Tercera y la espantá de Pierre Mevy?–Evidentemente no fueron momentos bueno. Fue un mal año y terminé muy saturado por todo. Tuve que marcharme para despejarme. Lo de Mevy perjudicó al club, porque según tengo entendido dejó una deuda. Por suerte la gente que ahora ha tomado las riendas parece que la ha solventado.

–La afición celeste no gana para disgustos en los últimos diez años...–No es nada fácil. Parece que subir y mantenerse es fácil, pero no. Lo que tengo claro, pase lo que pase, es que la gente siempre tiene que estar con el club. Ese apoyo es clave para solucionar los problemas, sobre todo en los momentos malos.

"La vida del jugador da muchas vueltas, no sabes lo que te deparará el futuro, pero por ganas e ilusión claro que me gustaría volver a vestir de celeste”

–Este domingo olvidará durante noventa minutos su condición de ejidense...–Nosotros, aunque juguemos a domicilio, vamos claramente a por los tres puntos. Yo defiendo al Real Jaén y saldré a por todas al terreno de juego.

–¿Le gustaría ver un CD El Ejido-Jaén el año que viene en 2ª B?–Claro, sería muy bonito. Cuanto más alta sea la categoría muchísimo mejor.

–¿Se plantea volver a vestir el celeste en un futuro?–Ahora mismo esta es mi situación. Es cierto que la vida del futbolista da muchas vueltas y no sé qué me deparará el futuro, pero por ganas e ilusión claro que siempre estaría dispuesto a vestirla.