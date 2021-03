El técnico de la Unión Deportiva Almería, cuya reacción tras el partido ante el Leganés se ha hecho viral estos días atrás, asegura que en el plantel rojiblanco "estamos bien, concentrados en nuestro trabajo para mañana. Tenemos muy poco tiempo para preparar este partido, pero estamos bien, centrados en lo que tenemos que hacer mañana, pero somos muy optimistas. Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo, muy bien organizado, Sergio está haciendo un trabajo muy bueno, porque con todos los problemas que ha tenido ha manejado muy bien la plantilla y va a ser un encuentro muy difícil".

Los almerienses visitan este martes a las 19:30 al Málaga CF, choque que llega después de las quejas de José Gomes sobre el arbitraje frente a los pepineros. "No sé lo que podrá pasar, no he insultado a nadie ni he dicho nada de ninguna institución. Todo lo que he hablado me parece que a los que les gusta el fútbol están de acuerdo, aunque he es verdad hablado un poco más alto de lo normal, pero no he atacado a nadie. De todas formas estamos hablando del Málaga y lo otro ya forma parte del pasado, no hay que hablar más de ello", dice el entrenador luso.

Sobre el rival, opina que el conjunto malaguista "es una plantilla que está muy unida, es un equipo con mucha intensidad, gente joven pero con calidad y pueden hacer daño a cualquiera. La presión que hace el Málaga es muy alta y merece un gran respeto esa forma de trabajar". Gomes es consciente de que las jornadas pasan y cada vez es más importante sumar de tres en tres, por lo que comenta que "a medida que nos aproximamos a final de la temporada, cada partido va a ser encarado como algo más importante. Tendrá un extra de presión, de exigencia, de necesidad de puntos. Once partidos son muchos partidos, pueden pasar muchas cosas. Lo que hay que saber es que si hacemos nuestro trabajo bien hecho vamos a lograr lo que queremos".

Como consigna clara para La Rosaleda, el técnico rojiblanco anima a sus jugadores para que, tras lo sucedido en el último encuentro que han disputado, "toda esa rabia y frustración hay que transformarla en energía para este partido".