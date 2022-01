Unicaja Costa de Almería cae en Canarias ante Guaguas, su segunda derrota consecutiva (3-2)

ddddç

El primer set sería inopinadamente cómodo para el equipo almeriense, sobre todo viendo después lo que le esperaba en el partido, ante un Guaguas que fue claramente de menos a más. Desde el 0-3 inicial la renta solo iría aumentando a lo largo de la manga, dominada en todos los aspectos por el equipo ahorrador, que se puso pronto con seis puntos de ventaja (3-9) y no permitió en ningún momento que los amarillos se acercaran.

Funcionó a la perfección el ataque con Kukartsev y Jiménez especialmente atinados, logrando un cómodo tanteador parcial de 25-16 para comenzar a encarrilar el partido. El set finalizó con tres bloqueos de los verdes por solo uno de los locales. que acumularon hasta siete errores en ataque o saque.

Pero la cosa sería muy diferente en el segundo set, cuando Guaguas comenzó a reaccionar y afinó su juego, viviéndose una manga mucho más igualada. Comenzó igual, no obstante, con dominio de los verdes (4-7), pero cuando Guaguas logró equilibrar el tanteador (7-7, 11-11), ya no se bajó de la buena ola y como mucho concedió dos de renta a los ahorradores (15-17), que no aprovecharon el colchón y vieron cómo los canarios volteaban el electrónico. Cuando se colocaron con tres de renta (22-19), ya no se dejaron sorprender por los almerienses, terminando con un 25-22 que colocaba el 1-1.

El tercer set evidenció la gran igualdad vivida en la cancha amarilla y el nivel de ambos equipos, que parecieron no querer terminar nunca de resolver la manga, desaprovechando en ambos casos puntos de set. Guaguas dispuso de cuatro ocasiones consecutivas para cerrar un set de alternativas, que venía con ventajas cortas para unos y otros (la máxima había sido un 11-14 para Unicaja y un 19-16 para Guaguas), pero en todos los casos respondieron los ahorradores con gran entereza. Los de Berenguel, que se habían plantado en el momento clave ganando 21-23 y no lo aprovecharon, gozaron de dos oportunidades de cerrarlo antes de que un error del ataque local certificara el 29-31 con el que Unicaja retomaba la iniciativa en el marcador.

Pero el cuarto set sería un desastre para los almerienses y el partido se iría a la muerte súbita. Los locales tomaron ventaja pronto (5-2, 10-6), y gracias a un parcial 7-1 lograron abrir una brecha insalvable para Unicaja (14-7), que no haría más que aumentar hasta llegar al 25-14 final, un tanteador totalmente inhabitual para los ahorradores.

No parecían llegar en la mejor disposición al set decisivo los almerienses y, en efecto, así fue, ya que caería del lado amarillo, que lo dominó desde el principio, sin que Unicaja tuviera opción de ir por encima en ningún momento. Los de Berenguel llegaron a ponerse 11-10 abajo, pero un arreón final de los canarios decantaría la balanza de su lado (15-11).

