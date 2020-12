Ramazani llama a la titularidad en L'Hospitalet

La unidad C dio la cara durante el primer tiempo en el municipal de L'Hospitalet y se desinfló en el segundo. Como era previsible, José Gomes apostaba por los menos habituales para el debut copero y jugadores como Escobar o Appiah, que no habían disfrutado de un minuto hasta la fecha en partido oficial, no desentonaron de salida. Otros como Robertone acompañando a De la Hoz en el doble pivote o Ramazani ejerciendo de enganche dieron un paso al frente, mostrando que con confianza pueden ejercer otro rol.

El preparador luso, sabedor de que en Segunda B los rivales encierran peligro, dispuso una línea de contención que suele emplear como unidad B (Buñuel-Centelles-Peybernes-Chumi) y lo cierto es que tras un primer cuarto de hora algo apurado por la presión de salida del conjunto catalán, poco a poco el Almería fue haciéndose con el control del partido hasta adueñarse por completo rebasado el ecuador de la primera parte.

En esos primeros minutos de asedio local el equipo dirigido por Jonathan Risueño dispuso de un libre directo botado por Carmona (el más activo en ataque del L'Hospitalet) que un nervioso Tarrés en su debut oficial bajo palos no acertaba a atajar tras botarle delante el esférico y que después golpeaba el poste, en la ocasión más clara de los ribereños.

El Almería fue creciendo en el partido conforme Robertone se adueñaba de la medular y el caudal ofensivo unionista empezó a engrasarse, volcando el juego inicialmente por la banda diestra de Olivera, disfrutando el uruguayo de varios disparos a portería solventados sin muchos problemas por Álex Ruiz.

El charrúa se intercambiaba de banda con Arvin Appiah y al poco llegaba la acción del 0-1. Una buena jugada personal de Robertone, que tras apurar la línea de fondo lograba sacar una asistencia atrás entre un bosque de piernas para que el extremo inglés remachase a la red libre de marca en la línea de gol.

Eran los mejores minutos de juego rojiblancos (de negro y azul esta tarde), con Escobar realizando buenos movimientos en el frontal del área para abrirle espacios a sus compañeros que Ramazani supo aprovechar controlando un balón con el pecho que le caía llovido y, en el intento de hacerle un sombrero al contrario, Diego Martínez tocaba el esférico con la espuela dibujando una trayectoria que sorteaba a su guardameta para alojarse en la red en propia meta.

El duelo parecía encarrilado pero el Hospi salió 'on fire' en la segunda mitad y en la primera acción de la reaundación reducía distancias en el marcador con un tanto de Carmona, el mejor sin duda de los locales, que tuvo la fortuna de que su disparo golpeó en un defensor visitante desviando la trayectoria y haciéndola inalcanzable para Tarrés.

Los catalanes dieron un paso al frente y los almerienses dos atrás, echando por tierra por momentos el buen juego desplegado durante el primer acto y facilitando las acometidas del Hospi por ambas bandas. El recurso para salir del atolladero fue buscar contragolpes y en el 53' Ramazani dispuso de uno de libro, yéndose en velocidad de tres perseguidores para rematar disparando a las nubes a la altura de la frontal, exhausto de la carrera.

L'Hospitalet, ambicioso, no cesó en su empeño de buscar la igualada y volvía a tener una ocasión clara por medio de Reina, cuyo fuerte disparo acababa en el lateral de la red cuando buscaba la escuadra del arco defendido por un dubitativo Tarrés.

En el esprint final, con L'Hospitalet ya vencido por el esfuerzo, el Almería maquilló el resultado gracias a una obra de arte de Ramazani cargada de clase, ya que el belga hizo un gran uno-dos en una losa dentro del área para zafarse de dos contrarios y definir con la zurda, y luego el recién ingresado Aketxe ponía el 1-4 definitivo a pase de Villalba, que también llevaba pocos minutos sobre el campo.

El Almería elude otro 'tamaraceitazo' y estará en el bombo de la siguiente eliminatoria copera, a disputarse la primera semana de enero, circunstancia clave para que los menos habituales puedan seguir disfrutando de minutos para tener ritmo competitivo.