El valencianista Canós, baja ante el Almería por una lesión muscular

El centrocampista del Valencia Sergi Canós no podrá participar el sábado en el encuentro en el campo del Almería al confirmar las pruebas médicas a las que fue sometido este lunes que sufre una lesión muscular en el isquio derecho.

Tras ser uno de los jugadores más destacados del equipo de Rubén Baraja en la primera hora del choque ante el Atlético de Madrid, el jugador de Nules tuvo que ser sustituido tras notar un pinchazo en la zona isquiotibial. El futbolista acudió este lunes a una clínica a realizarse las pertinentes pruebas y después estuvo en la ciudad deportiva del Valencia, donde de manera inmediata iniciará una recuperación.

"Continuará tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación hasta mejoría clínica", apuntó el club en un comunicado en el que no determina un tiempo estimado de recuperación. Además de Alberto Marí, lesionado de larga duración, Baraja no pudo contar el sábado ante el Atlético de Madrid con los defensas Gabriel Paulista y con Dimitri Foulquier, aunque no están descartados para Almería.