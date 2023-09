Vicente Moreno: "Fuerzas me sobran"

Desconexión : "No nos ha dado tiempo a empezar ni bien ni mal. Minuto 9 y ya vas 2-0… Te tira por la borda todo lo que tienes preparado. La voluntad de los chavales era la mejor. Ellos son los que quieren que esto funcione. Hemos regalado los dos primeros goles en situaciones que sabíamos que no podían pasar".

Clasificación : "Puede parecer hasta cómico si digo que en partidos anteriores hemos merecido más. Si hubiésemos ido sumando, el partido de hoy hubiese sido diferente. Son hipótesis, pero hubiese sido diferente. No puede pasar en cualquier caso lo de hoy, pero teniendo seis-siete-ocho puntos más, la situación sería diferente. Ya estamos pensando en el partido del Granada, no quedan muchos días, vamos a prepararlo".

Con fuerzas para seguir : "Por favor... La situación es la que es. A partir de ahí, es normal que puedas preguntas y que la gente lo pueda pensar. Pero el entrenador piensa en empezar mañana a trabajar la semana. Lo de hoy no hay ni que corregirlo, sino eliminarlo. Tenemos otra posibilidad de darle la vuelta a esto. El fútbol casi siempre te la da. A eso me agarro. Fuerzas me sobran. He vivido situaciones de todo tipo en mi vida deportiva y personal. Los problemas hay que afrontarlos con valentía".

Preocupación : "Uno no se puede poner de perfil. Siempre es un problema y hace daño un partido, sensaciones y resultados como el de hoy. El problema sobre todo es por lo que venimos arrastrando. En partidos anteriores nos hemos agarrado a las sensaciones y posibilidades de ganar, pero hoy no ha sido así. Cuando llegas en situaciones límite, el peligro es que pueda aparecer un partido así contra un equipo como el Sevilla, que tiene mucho nivel. Te hace mucho daño en estas circunstancias. Estamos fastidiados porque le hemos fallado a mucha gente, primero a los jugadores. Ha pasado todo lo que teníamos preparado para lo que no pasase. Se ha dado todo del revés. Los aficionados sufren, le pedimos disculpas. Ha sido un día duro por muchos motivos, sobre todo, por la sensación".

Resultadísmo: "Los resultados te dan el creer en lo que haces, en pensar que haciendo lo que entrenamos. Si no haces goles parece que no sirve para nada. La temporada pasada hacíamos gol con mayor facilidad. No nos hemos relajado en ningún momento y eso es lo bueno".

Tensión: "En el banquillo es difícil disfrutar, aunque vayas ganando vas mirando el reloj. Sí ha sido un partido más tranquilo, hemos tenido opciones para hacer más goles, pero el promedio ha sido bueno".

Rival: "No siempre es igual, no siempre el rival está siempre igual. Si pones este partido mañana o pasado seguro que no se da este mismo resultado. Hemos robado mucho en campo contrario y nos ha permitido generar mucho. Hemos jugado muy poco tiempo en nuestro campo. Es un partido, eso no quiere decir de que ahora vayamos a acertar todas las acciones de gol. Por lo menos iremos a Barcelona con la confianza del jugador".

Importancia resultados: "Llevo mucho tiempo en esto, sé de qué va. Si no ganamos el primero que cae es el míster, eso lo tengo claro. Sé que tenemos que ganar, que tenemos que jugar bien para ganar. Antes del partido sí tenía ciertas dudas en la alineación. Tranquilo porque hacemos lo que podemos, creo que lo estamos haciendo bien".

Lukebakio: "Lukebakio me ha sorprendido, pensaba que se iba a chocar con alguien. No me sorprende lo que intenta hacer. Creo que se ha favorecido mucho del trabajo de los compañeros. Sergio viene de no hacer pretemporada con el grupo. Por eso he mantenido el centro de la defensa, también es lo que nos dio los éxitos de robar en campo contrario".

Nyland: "La idea da igual el portero que juegue siempre es la misma. Tener más el balón más cerca del área contraria que de la propia. El portero no es una cosa de andar poniendo y quitando. También hay que pensar que Dimitrovic nos ha dado mucho".

En-Nesyri: "En-Nesyri después de Osasuna iba cojeando y ayer entrenó. Es un esguince de tobillo".

Penalti: "Nosotros es verdad que lo hemos visto de una manera diferente al árbitro, pero si él lo ha visto así".