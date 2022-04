Tres victorias en el Trofeo Ciudad de Barcelona para el Primaflor

Balance casi inmejorable para Primaflor-Mondraker-Genuins este sábado en la segunda manga de Copa Catalana, un Trofeo Ciudad de Barcelona que ha acogido el Velódromo Miquel Poblet de Horta. Jofre Cullell, Francesc Barber y Marta Cano cumplieron con su objetivo en la última prueba antes del estreno de la Copa del Mundo la próxima semana, una C1 de categoría con una destacada nómina de bikers.

Cullell completó una carrera sin percances, alcanzando la meta en solitario después de rodar con Ivan Feijóo durante buena parte del recorrido. Más problemas tuvo Francesc Barber, quien demostró su buen estado físico recuperando muchas posiciones tras la caída de un rival antes de dar pedales. El balear firmaba un tercer puesto scratch y una victoria sub 23 notable. Por su parte, Marta Cano logró muy cerca de casa su primera victoria como juvenil siguiendo así con su trayectoria ascendente en esta primera parte de temporada.

Francesc Barber: "Satisfecho por la carrera y por el resultado y eso que la salida fue bastante mal, ya que un ciclista se ha caído justo delante mío. He tenido que frenar y he partido bastante, bastante atrás. Después he ido remontando vuelta a vuelta y a falta de dos he alcanzado a los dos corredores que iban peleando por la tercera posición. Les he pasado y he podido mantener una pequeña diferencia hasta meta. Me he notado bien a pesar de no poder rodar con los de delante por la caída, pero he remontado bien y me marcho bastante contento".

El equipo viajará ahora hasta Brasil desde Barcelona, uniéndose en el país sudamericano a la australiana Bec McConnell.