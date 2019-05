Hay vida más allá de la política

Su compañera de partido, Emma Sola , también se despide de la política tras 20 años como concejal, diputada y finalmente alcaldesa durante dos legislaturas del Ayuntamiento de Chirivel . “Entrar es más fácil que salir de los sitios”, afirma. Por eso, confiesa que en esta última legislatura “he estado generando ilusión en el partido para que cuanod llegara el momento de anunciar mi marcha hubiese candidatos a sucederme”. Ahora con 46 años señala que quiere tomarse un tiempo “que puede ser 15 días, un mes o un año” para decidir “qué hacer con mi vida aunque tengo claro que hay que trabajar”. De hecho, no descarta volver a una tienda de ropa (D-Sastre) en su pueblo en la que trabajaba antes de comenzar en política. Por ahora mantiene su cargo de secretaria general del partido y está dipuesta a ayudar a los que vienen nuevos aunque tiene claro “que no trabajaré nunca más en política”.

El más veterano que se despide de sus vecinos es Félix López, regidor del Consistorio de Vera . Lo hace tras 20 años como alcalde y otros doce como concejal. Lo deja para dedicarse “a un gran proyecto, el mejor que he tenido nunca: mi familia y mis amigos”. Y es que, reconoce que se lo prometió a su mujer y sus dos hijos cuando comenzó la legislatura, “y lo he cumplido”. Ha sido alcalde de Vera de 1995 a 2011 y en esta última legislatura. Aunque llegó al Ayuntamiento en 1987 “para servir a mi pueblo y no para servirme de mi pueblo”. Ahora, ya con 63 años y tras jubilarse de la docencia en la que ha sido mestro del colegio Ángel de Haro de la localidad levantina, va a disfrutar de su tiempo aunque apunta que “quedan muchos proyectos por hacer, ya iniciados, y otros que hay que seguir desarrollando en el futuro y estaré vigilante y atento a que esto se cumpla, pero ya desde la sociedad civil”.

81 alcaldes se retiran este año en toda Andalucía

Un total de 81 alcaldes de los 778 municipios existentes en Andalucía cuando se celebraron las últimas elecciones municipales en 2015 --ahora son 786-- no optarán a la reelección en los comicios del 26 de mayo, de los cuales 56 son del PSOE, once de IU, diez del PP, dos del extinto Partido Andalucista (PA) y otros dos con condición de no adscritos. La provincia que cuenta con el mayor número de estos regidores es Granada, con 20 (17 del PSOE y dos del PP), seguida por Jaén, con 15 (ocho del PSOE, cuatro del PP, dos de IU y uno con condición de no adscrito); Huelva, con 13 (diez del PSOE, dos de IU y una del PP); Málaga, con diez (siete del PSOE y tres de IU); Córdoba, con ocho (cinco del PSOE y tres de IU); Sevilla, con siete (cinco del PSOE, uno de IU y otra no adscrita); y Cádiz, con dos (uno del PA y uno del PP).