Ana Belén Pascual: “Sería un orgullo ser la primera mujer en llegar a la Alcaldía”

–Aprovechando el buen momento que vive su partido tras las Elecciones Generales, ¿ve viable también el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Alhama de Almería?

–En Alhama ha habido avance y progreso cuando ha gobernado en nuestro Ayuntamiento el Partido Socialista y la ciudadanía lo sabe. Llevamos años de estancamiento tanto a nivel nacional como local, coincidiendo en los mismos un nexo común, que los gobernaba el Partido Popular. La ilusión por los resultados a nivel nacional se palpa en las calles del pueblo. El socialismo ha vuelto y eso nos da mucha más fuerza moral a las pequeñas agrupaciones de los pueblos, aunque está claro que no solo eso nos dará la victoria en nuestro pueblo, por ello militantes y simpatizantes estamos volcados en la campaña electoral de estas municipales y además llevamos mucho tiempo trabajando para que la ciudadanía de Alhama vuelva a confiar en nosotros.

–Se presentan cuatro partidos en estas elecciones. ¿Considera la opción de pactar para formar gobierno?

–Mi equipo y yo aspiramos a gobernar en solitario, y formar un equipo de gobierno socialista al frente de nuestro ayuntamiento, si los vecinos así lo ven conveniente el próximo domingo 26 de mayo. El pactar con otras fuerzas políticas se sopesará después de saber los resultados y se abran las urnas, pero esa sería una decisión que tendría que debatirse en el seno de nuestra agrupación llegado el caso, pero lo que sí le puedo asegurar es que la mano siempre estará tendida hacia la izquierda.

–Curiosamente, son tres partidos de izquierdas y uno de derechas. ¿Cree que le perjudicará la fragmentación del voto?

–Pues me voy a remitir a los resultados de las generales en Alhama porque son bastante esperanzadores para el PSOE de Alhama. Los alhameños y las alhameñas saben que si quieren cambio, la única garantía es votar al PSOE.

–Si gana las elecciones, se convertirá en la primera alcaldesa de Alhama de su historia. ¿Cómo lo valora?

–En primer lugar, me siento muy honrada de ser la persona que encabeza la candidatura socialista a las municipales de Alhama, mi pueblo, donde nací y donde vivo. Y me siento honrada porque encabezar la candidatura del PSOE de Alhama significa mucho. Significa seguir el legado de los que han sido los mejores alcaldes de nuestro pueblo. Alcaldes y concejales socialistas que hicieron crecer a Alhama posicionándola como referente de nuestra comarca. Y, en segundo lugar, no menos importante, tengo que admitir que sería para mí todo un orgullo lograr ser la primera mujer en llegar a la Alcaldía de Alhama. Ahora es tiempo de mujeres, y debemos ir ganando presencia en los gobiernos locales, y no sólo por estar cada vez más cerca de la paridad, sino porque tenemos que estar dentro de las estructuras de poder y de la toma de decisiones impulsando las actuaciones que mejoren la vida de las mujeres para así mejorar la vida de la sociedad. No hay que ignorar el hecho de que las mujeres representamos la mitad de la población de España, ¿cómo va a trazarse el futuro de un pueblo, de una región o de un país sin contar con nosotras?

"Queremos que Alhama sea un pueblo de futuro por lo que hay que fomentar los eventos municipales”

–¿Cómo define a la gente que le acompaña en su candidatura?

–La candidatura del PSOE de Alhama de Almería que encabezo está conformada por un grupo de mujeres y de hombres unidos por los valores de la solidaridad, la tolerancia y el respeto, que son los tres ingredientes principales de la Izquierda. Mujeres y hombres valientes, que sin pedir ni exigir nada a cambio, han dan un paso al frente para trabajar juntos con el firme compromiso de devolver a Alhama a la senda del crecimiento y del bienestar social.

–¿Cuáles son las deficiencias que encuentra en el pueblo en la actualidad?

–Los socialistas hemos rechazado frontalmente la actuación del gobierno del PP al frente del Ayuntamiento que, durante los últimos ocho años, ha supuesto un dejación desmotivadora en la prestacion de servicios públicos de calidad, y un importante frenazo en las inversiones en actuaciones interesantes y a la vez, tan necesarias para nuestro municipio. Por ello asumo mi compromiso firme de devolver al pueblo un Ayuntamiento fuerte, con capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuesta a las demandas de todos los alhameños.

–¿Cuál es su proyecto de gobierno para estos cuatro años?

–Nuestra gran preocupación es la falta de empleo y de oportunidades laborales. Por ello nuestro programa electoral va en torno a la creación de empleo solicitando talleres de empleo, casas de oficios y escuelas taller y crearemos una bolsa de empleo real y rotatoria para que todos los vecinos tengan las mismas oportunidades, sin olvidar la educación y la sanidad, que para ello solicitaremos la creación de ciclos formativos, apoyaremos el transporte universitario. Y también para módulos formativos y para sanidad, solicitaremos un segundo equipo médico de Urgencias, que tanta falta hace y la gestión de un segundo pediatra. No podemos olvidarnos de los mas jóvenes, del futuro de nuestro pueblo, que para ellos queremos poner en marcha la creación de un Centro Cívico que incluirá una sala de estudio, sala de talleres, sala de nuevas tecnologías y una sala lúdico festiva. Crearemos un cuerpo de Protección Civil, incluyendo la elaboración de un plan de Seguridad Ciudadana. Queremos que Alhama sea un pueblo de futuro por lo que hay que fomentar el turismo promocionando los eventos municipales a nivel provincial, terminando de señalizar las rutas de senderismo en las zonas rurales, así como los monumentos mas significativos y creando un merendero y zona recreativa en “El Chaparral”.