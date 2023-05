Con Andalucía se plantea pactar con PP en Garrucha por "ética" y exige a María López (PSOE) que se vaya

El candidato de Con Andalucía en Garrucha (Almería), Álvaro Ramos, ha indicado que la decisión que decante la balanza hacia un nuevo gobierno del PSOE en el municipio o hacia el vuelco con el acceso del PP a la Alcaldía se tomará en el "ámbito local" y ha advertido de que hay "una mínima posibilidad" de dar el apoyo de los dos concejales de su grupo a los socialistas si la alcaldesa y presidenta provincial, María López, "da un paso al lado" y "facilita toda la documentación" de las "tres causas penales en las que está investigada". "En la dirección provincial de IU saben que es muy complicado que podamos apoyar al PSOE aquí debido a principios éticos y morales", ha trasladado para añadir "que no le asusta" una posible suspensión de militancia y expulsión de la coalición de izquierdas ante un posible pacto de gobierno con el PP que lidera Pedro Zamora.

En Garrucha, donde se han incrementado en cuatro los concejales respecto a este mandato al superar los 10.000 habitantes y se han puesto en liza 17 actas, el voto se ha fragmentado con la concurrencia de dos nuevas fuerzas, UCIN y Vox, que han logrado un edil cada uno para José Antonio Granados y José Antonio Alonso, con el 5,88 y el 5,47 por ciento, respectivamente.

El PSOE gana las elecciones y mantiene los siete concejales, pero baja de un apoyo del 53,13% en 2019 a tan solo un 39,76%, mientras que el PP sube a seis ediles, dos más que hace cuatro años con el 37,19 por ciento de los votos, ocho puntos mas que hace cuatro años. Con Andalucia ha conseguido un 10,78% de los sufragios, que se traducen en dos actas de concejal.

El candidato de Con Andalucía ha calificado de "imposible" el apoyo a la candidatura socialista si no se va María López y ha matizado que, aún así, "hay una mínima posibilidad de pacto".

Sobre el PP, Ramos ha asegurado que "no le ha llamado nadie" y que, en estos momentos, es "más proclive" a sentarse "a negociar" con los 'populares'. "Hablaremos de programa, de programa y de programa porque presentamos uno muy simple, de diez puntos, que deben aceptar", ha remarcado.

Al hilo de esto, ha trasladado que los otros dos grupos "que entran en la fórmula" para dar gobernabilidad al Ayuntamiento de Garrucha "no se opondrían" a sostener un pacto entre PP y Con Andalucía "desde fuera". "La dirección provincial de IU nos ha dicho que estemos tranquilos, que hay que hablar y no nos han exigido nada porque son conscientes de la situación de verdadero y grave acoso que he vivido por parte del PSOE con, incluso, actos vandalicos a mis padres", ha concluido.

Álvaro Ramos presentó el pasado día 23 una querella en los juzgados de Vera contra la alcaldesa socialista en funciones y contra el interventor municipal por "disponer" presuntamente de dinero que cuantifica en unos cuatro millones de euros "ingresado de forma totalmente irregular, saltándose los controles administrativos", lo que, señala la denuncia penal, podría ser constitutivo de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos al "desconocerse el destinatario de los pagos y omitir cualquier notificación o información" al pleno.