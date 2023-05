Antonio Bonilla: "Hemos asentado las bases para proyectar Vícar hacia los 50.000 habitantes"

Dice que ama Vícar, su pueblo, “con todo el corazón”. Una frase que en Antonio Bonilla (Albondón, 1954) tiene todo el sentido si se añade a la ecuación que lleva casi tres décadas gobernando en el corazón del Poniente. Su despacho, en la primera planta de la Casa Consistorial de Puebla de Vícar aglutina centenares de fotos, proyectos y vivencias de Vícar lo que evidencia aún más su pasión.

-Es usted el alcalde de Vícar del siglo XXI. Jóvenes que han cumplido recientemente su mayoría de edad no han conocido a otro.

-He tenido el privilegio de ejercer la responsabilidad de alcalde las últimas casi tres décadas. Y la verdad es que hemos sido testigos excepcionales de todo lo que ha ocurrido. Esto era una realidad de difícil definición urbana y a día de hoy hemos podido articular una ciudad intermedia de futuro en la que caminamos hacia los 50.000 habitantes en torno a lo que históricamente fue una carretera nacional y que hoy ha cohesionado al 80% de la población de Vícar. Y siempre sin olvidarnos de las distintas barriadas de Vícar para que las actuaciones sean equitativas y armonizantes.

En lo urbano, en el Vícar de las personas, hemos creado una red de servicios extraordinaria para satisfacer todas sus necesidades y aquí lo hemos conseguidos. Y a parte de eso, somos un municipio de oportunidades donde grandes empresas han decidido instalarse, principalmente relacionadas con la agricultura y donde se ha impulsado la llegada de emprendedores, de oportunidades para la gente joven.

–Con este crecimiento imparable en lo social, lo urbano, lo económico, ¿cómo ve el futuro de Vícar para la próxima década?

-Hemos asentado las bases de nuestra estructura de servicios públicos, hemos ordenado bien nuestros objetivos para el desarrollo económico y esa proyección de Vícar hacia los 50.000 habitantes.

–¿Ve factible alcanzar esa cifra? ¿en qué fecha?

-Será una realidad a lo largo de las dos próximas décadas. El aumento demográfico está ahí. No paramos de crecer, más de mil vecinos al año. Además, nuestra media de edad se sitúa por encima por poco de los 30 años y es una población muy joven. Eso es, sin duda, una joya demográfica y demuestra que Vícar va a seguir creciendo. Somos un referente en la prestación de servicios, en la cultura, en el deporte, educación, sanidad, a nivel comarcal e incluso a nivel nacional tenemos ofertas públicas de prestación de servicios que son únicas como puede ser en educación vial o formación profesional con nuestros dos centros de formación.

En agricultura también tenemos un centro de formación agraria para cualificar a gente que se va a dedicar al sector de la industria auxiliar, de la agricultura en producción y la comercialización.

En definitiva, es un desarrollo organizativo estructurado y muy marcado para llegar a los 50.000 habitantes.

–El 28 de mayo está a la vuelta de la esquina. ¿Mantiene intacta la ilusión?

-La verdad es que la ilusión no puede faltar nunca así como la convicción, las ideas, capacidad para liderar el proyecto que estamos desarrollando y siempre al frente de la gran familia que es nuestro pueblo. Tengo la misma ilusión que tenía hace 30 años. Cuando salgo de mi casa, lo hago con motivación para trabajar por mis vecinos y lo hago colmado de proyectos, de ideas, de iniciativas a corto, medio y largo plazo. Siempre es muy importante la cultura de la seguridad, porque genera armonía, tranquilidad, y te garantiza convivencia. Por eso es una apuesta importante la que hemos hecho por el cuartel de la Guardia Civil. Va a ser una actuación fundamental para nosotros porque insisto que la seguridad garantiza la convivencia. Aquí hay mucha vida en la calle, nuestros bulevares son espacios abiertos, que son 10 kilómetros de bulevares, tenemos 34 parques infantiles, muchas plazas públicas, y en todos lados hay mucha convivencia y encuentro. Y gozar de una tranquilidad es fundamental ese cuartel.

–De hecho, hablando de esa convivencia en tantos espacios públicos, Vícar tiene un lema muy reconocible y es que es el corazón del Poniente.

-Así es. Somos corazón del Poniente y no es una frase hecha, es una realidad. Estamos bien situados, cerca de la ciudad y de los municipios de la comarca del Poniente, a cuatro kilómetros de la costa… Pero aparte de todo eso, somos un municipio que late con constancia en todos los ámbitos de la vida pública, de la actividad económica, ahí está el parque comercial perfectamente conectado, y en el turismo con La Envía Golf a la que vamos a dedicar una atención muy especial los próximos cuatros años con el Plan Especial La Envía.

–¿En qué consiste ese plan?

-Es un plan muy ambicioso que cuenta con 5 millones de euros de inversión y en el que vamos a asumir la gestión de los servicios de gestión del agua de la Entidad de Conservación y otros y que contempla durante los próximos cuatro años importantes inversiones como la reposición del asfalto. Van a ser obras costosas y molestas para los vecinos, pero necesarias y tenemos asumido que las vamos a desarrollar los próximos años ya que es un núcleo muy importante para Vícar porque es un referente en la oferta turística de Almería, y por tanto, para nosotros es una de las actuaciones preferentes en la próxima legislatura.

–Hace unos meses se aprobó en pleno la posibilidad de abrir tiendas en La Envía, una demanda histórica de sus vecinos.

-Con la modificación del Plan de Ordenación ya es posible instalar ese tipo de comercios de proximidad y aparte de eso, ya hemos cedido a la Junta de Andalucía una parcela de 10.000 metros para la construcción de un colegio de Infantil y Primaria.

–¿Qué actuaciones se contemplan en la Villa de Vícar, germen del municipio?

-En la Villa de Vícar reside la capitalidad. Donde nos encontramos ahora mismo (Puebla de Vícar) son dependencias municipales. Desde el punto de vista histórico, todas las civilizaciones que por el Mediterráneo llegaron a la península Ibérica pasaron por la Villa y nos dejaron su huella. Ahora queremos poner en valor ese hecho histórico continuado. Es una joya de día y de noche. ¿Quién no conoce la Noche de las Velas de Vícar? Es una gozada y es un acontecimiento que conoce todo el mundo.

Por ello, vamos a seguir acometiendo actuaciones para poner en valor su rico legado cultural e histórico y para ello hemos adquirido una vivienda en pleno centro del pueblo, junto al Ayuntamiento, donde queremos poner en funcionamiento un museo etnográfico que ensalce el valor cultural e histórico que tiene la Villa de Vícar y su entorno. La mejor forma de hacerlo es con este museo para todos los que lo visitan.

Y vamos a seguir articulando todo el municipio desde La Envía a los Llanos, Puebla y todas nuestras barriadas para que todo el que viva en Vícar se sienta integrado..

–¿Cuáles son los grandes proyectos que maneja el Ayuntamiento de Vícar para esta próxima legislatura? Imagino que el Cuartel de la Guardia Civil será uno de los más importantes. ¿Será una realidad en el próximo lustro?

-Las obras del Estado son bastante lentas por su procedimiento administrativo pero lo importante es que el Ministerio ha adoptado la decisión de construir el cuartel de la Guardia Civil en Vícar. La parcela ya se ha cedido con una extensión de 10.000 metros más otros 10.000 para espacios libres. Desconocemos sus dimensiones, el Estado y la Dirección de la Guardia Civil decidirán cómo será.

Pero obviamente tenemos otros proyectos muy importantes como es el acceso a la A-7 por el Bulevar de la Paz, donde estará ubicado el cuartel, a unos 150 metros de la Autovía del Mediterráneo. Por eso se plantea un nuevo acceso.

También está el cuarto pabellón de deportes que esta vez toca en Puebla de Vícar, el conservatorio de música, el tercer instituto que es muy urgente además del colegio de La Envía, así como la ampliación de otros centros. También queremos ampliar la guardería de los Llanos de Vícar que actualmente tiene una capacidad para 60 niños y necesitamos una como mínimo para 150.

–Una problemática para Vícar, que muchos dirán que bendita problemática, es que al contar con población tan joven y con un crecimiento poblacional tan acuciante, les obliga a preocuparse por dar más servicio a esas nuevas generaciones.

-Lo importante es ir generando la red de servicios públicos que va a satisfacer las necesidades de la gente. Si hablamos de Vícar y sus 50.000 habitantes, tenemos que hablar siempre a la par de los servicios que esos vecinos van a demandar. Y le doy un dato, desde que yo soy alcalde hemos triplicado la población. Y lo hemos hecho creando servicios y ahora la dinámica es la misma. De tal forma que toda persona que venga a vivir a Vícar tenga cubiertas sus necesidades y no haya déficit en los servicios públicos. Eso es muy importante, hay que crecer a la par. Eso se llama la excelencia de la gestión pública al servicio de los ciudadanos en proximidad, calidad y suficiente para los demandantes.

–¿Va la oferta inmobiliaria acorde a ese crecimiento poblacional?

-El principal problema que tienen muchos ayuntamientos es que no tienen suelo público para ofertar servicios públicos como las viviendas. El mayor patrimonio inmobiliario público-privado lo tiene el Ayuntamiento de Vícar porque de lo público no hemos vendido nada. Es patrimonio de la gente de Vícar. Por eso podemos ofrecer una parcela de 10.000 más 10.000 para el cuartel de la Guardia Civil o a la Junta, “te cedemos una parcela de 10.000 para un colegio en La Envía o 10.000 para un instituto, 6.000 para el conservatorio de música o los 8.000 para el pabellón en Puebla. Si mañana queremos duplicar el Ayuntamiento tenemos una parcela de 5.000 metros para poder hacerlo. Si el Consejo del Poder Judicial mañana nos dice que quieren construir un Juzgado en Vícar ya tenemos la parcela preparada de 10.000 metros junto a la iglesia de la Puebla. Siempre vamos por delante y ya hemos hecho previsión de suelo para lo que vamos a necesitar en ese horizonte de población de 50.000 habitantes.

–¿Cómo se gestiona un municipio que no para de crecer flanqueado por dos gigantes como El Ejido y Roquetas de Mar?

-Evidentemente estamos en el eje simétrico de dos grandes poblaciones. Nosotros somos la garganta de ese paréntesis y hemos sabido situar a Vícar, el corazón del Poniente y sin competir con nadie, en la referencia del contexto de la comarca del Poniente. Es un municipio atractivo para la gente y por eso es un referente. Es una palabra que sintetiza a la perfección lo que hoy día es Vícar.

–Un lema que ha elegido usted y su partido para esta campaña electoral.

-Es que es perfecto para definir lo que es Vícar en el contexto comarcal. Somos un referente en deportes, cultura, educación, salud, no competimos en agricultura pero tenemos nuestra propia oferta dentro del sector agrario. Hemos trabajado con coherencia, ideas y visión para situarnos con personalidad propia. Tenemos un gran abanico de oportunidades con una gran red de servicios públicos que no tienen en otros sitios que califica a la gente a la hora de decidir dónde quiere vivir. Estamos ubicados junto a la A7 y a la Autovía del Plástico y somos un escenario de oportunidades como por ejemplo la multinacional Kimitec que ya cuenta con más de 500 trabajadores, Sakata, Vicasol y Eurofins… Nuestro desarrollo económico lo ejemplifican firmas como estas.

–¿De qué se siente más orgulloso tras casi 30 años de alcalde?

-Una de las cosas de las que me siento profundamente orgulloso es que en Vícar hay un sentimiento de identidad. La gente se siente de aquí, este es su pueblo. No era nada fácil porque vino mucha gente de fuera, contamos con más de 80 nacionalidades y nuestra raíz antropológica era externa pero hemos conseguido generar ese sentimiento de apego, de colectividad es muy importante. Que la gente quiera y ame a su pueblo, transmitir eso es fundamental. Yo llevo a Vícar en mi corazón. A mí me conocen los 7.000 niños de Vícar con nombre y apellido y hasta donde vivo. Eso es grandioso. El alcalde es el primero que tiene que dar ejemplo de cercanía, de sentimiento de unión por su pueblo.