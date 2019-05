Carboneras sigue a la espera de que alguien mueva ficha

Tres días después de que las urnas arrojasen un puzzle difícil de resolver en el Ayuntamiento de Carboneras, todo parece en estado de hibernación. En pause.

El Partido Socialista obtuvo 6 concejales (1.923 votos), Carboneras Avanza 4 (1.211), GICAR 2 (841) y el PP 1 (291 votos). La mayoría absoluta son siete ediles. Por el momento, ningún partido ha movido ficha aún, o eso dicen de puertas para afuera.

De hecho, la resaca electoral aún perdura. Los teléfonos de algunos de los candidatos parecen haber perdido la cobertura. Están en ‘modo avión’. Este medio ha intentado sin éxito conocer las impresiones de José Luis Amérigo, cabeza de lista del PSOE, y de Salvador Hernández, candidato de Gicar.

Felipe Cayuela, de Carboneras Avanza, sí ha valorado los resultados del pasado domingo, que considera muy buenos para su partido aunque “podrían haber sido mejores si hubiésemos empezado a trabajar unos meses antes”, reconoce.

Cayuela asegura que aún no ha tenido contacto con ninguno de los otros partidos y, aunque el lunes reunió a su equipo, se marca un plazo de unos 4 o 5 días estudiar las distintas opciones posibles. Sea la que sea, “se decidirá entre todos”, afirma.

Lo que tiene claro el actual alcalde es que “lo primero es el interés de Carboneras” y que no va a pactar “a cualquier precio”. Aunque el sentir mayoritario en su formación es el de intentar un tripartido con Gicar y PP, no parece tarea sencilla. Y es que Cayuela no habla con Salvador Hernández desde mayo de 2018, cuando lo sucedió en la Alcaldía tras la inhabilitación de este.

Gicar se reúne este jueves para decidir qué hará; podría abstenerse en la investidura

Hernández, en una entrevista concedida a Diario de Almería durante la campaña, no descartaba ningún pacto: “cuando llegue ese río, Gicar construirá un puente para cruzarlo”, decía. No obstante, en la formación independiente no son partidarios de aupar a Felipe Cayuela a la Alcaldía después de que abandonase el partido y sembrase dudas sobre la legalidad de algunas actuaciones de Hernández al frente del Ayuntamiento.

En Carboneras Avanza tampoco se descarta el acuerdo con el PSOE. “No tengo problemas en hablar con nadie”, afirma Felipe Cayuela. Lamentablemente no podemos informar de lo que opina el PSOE al respecto. Por ahora no se han pronunciado. Aunque en declaraciones a este diario días antes de las votaciones, su candidato José Luis Amérigo aseguraba que “si el PSOE no alcanza mayoría se van a juntar todos. No queremos cuentas con personas imputadas e inhabilitadas”.

El Grupo Independiente, por su parte, tiene prevista una reunión el próximo jueves por la noche en donde estudiará la situación y dará a conocer su decisión. No se descarta incluso una abstención que posibilite la investidura de José Luis Amérigo.

Así, uno de los escenarios más probables es que el próximo 15 de junio Amérigo logre ser envestido alcalde en segunda votación, con mayoría simple, gracias a la abstención de al menos dos concejales. Toca esperar.