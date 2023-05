Denuncia a la Policía Nacional de Cazorla: dos concejales del PP entregando votos en Correos

El candidato a la Alcaldía de la ciudad por Almería Avanza Capital, Miguel Cazorla, ha dado a conocer esta mañana la denuncia que su formación política acaba de presentar ante la Policía Nacional siguiendo las instrucciones verbales dadas por la Junta Electoral Central de Almería, tras haber puesto en conocimiento de este organismo lo acontecido en la mañana del lunes 22 de mayo en la oficina de Correos del Parque Nicolás Salmerón. Cazorla ha explicado que le hicieron llegar una fotografías “que no sabemos quien las ha hecho, en las que se ven a dos concejales del Partido Popular y a dos miembros de las listas del PP en una oficina de Correos depositando votos en la misma ventanilla”.

“Estos hechos no sabemos si son constitutivos de delito o no, si son ilegales o no, estos hechos los hemos puesto en conocimiento y aquí lo pongo a disposición del que quiera, la denuncia depositada ante la Junta Electoral Central. Una denuncia que detalla y da datos muy exhaustivos, con las fotografías de las personas que allí estaban y donde se relata lo acontecido". Cazorla continúa explicando que “manojos de votos pillados con una goma, salían de unos bolsos grandes que llevaba una concejala y que los propios miembros llevaban en las manos, como se puede ver en las fotografías que acompañan la denuncia.”

“Esto no sabemos, insisto, presuntamente puede ser un delito, pero lo que si es, es algo inmoral. Es vergonzoso. Que hace un partido político, que a mi no se me ocurriría nunca, llevando votos a la oficina de correos”. Cazorla se pregunta el motivo de este maniobra y apostilla que “ese servicio altruista, supongamos que es legal, lo que si es totalmente inmoral y dice mucho de ese partido político". El cabeza de lista de Almería Avanza ha explicado que la Junta Electoral Central se reúne mañana jueves, “pero ya se nos ha dicho que lo pongamos en conocimiento de las autoridades competentes, con lo cual, esta misma mañana nos hemos personado en la Policía Nacional y hemos puesto la correspondiente denuncia, en la que vienen reflejados los hechos sucedidos al objeto de que sean investigados. Así se abre un proceso de investigación que creemos que es bastante serio”.

¿Por qué llevan esos votos del PP a las oficinas de Correos?

Cazorla se ha mostrado contundente al apuntar que: “hechos así no se deben de dar en una Almería en la que debería hacerse las cosas limpiamente, honestamente y con honradez. Creemos que estos procedimientos son ruines, mezquinos y totalmente inmorales. Estas cosas y me da igual quien lo hiciera, PP, PSOE o cualquier otro partido". Ha continuado su intervención dando a conocer ante los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa que: “Hemos recibido, mis compañeros que están hoy aquí y los que se encuentran en la calle repartiendo folletos, que es lo que hay que hacer, numerosos comentarios de muchas personas. Hemos de ponerlos en cuarentena por que no se nos aportan las pruebas. Cuestiones que quizás justificarían el por qué se están llevando esos votos por parte del PP a las oficinas de Correos.”

Con rotundidad, Cazorla ha dado los motivos por los que no tienen pruebas ya que “a las personas que han venido a contárnoslo les da miedo. No tienen confianza para poder decir estas cuestiones. Por eso hago un llamamiento a todas la persona que se le haya ofrecido a cambio de dar un voto por correo cualquier prebenda, que sea valiente por una cosa nada más, por amor a Almería y por sanidad de la democracia almeriense. Que lo cuenten por favor, seamos valientes, acabemos con esta práctica. No puede ser que mientras algunos partidos estamos dando la cara y haciendo las cosas con honradez, haya gente dentro de partidos y que se lo permiten los cabezas de sus formaciones políticas, no nos olvidemos, que se utilicen estas prácticas".

"No puede ser que exista miedo a hablar en el siglo XXI"

También ha explicado que “yo me voy a someter a lo que las urnas quieran decir el domingo 28 no haciendo estas cosas. Me gustaría que viniera gente de la que nos ha dicho en la puerta del Mercadona en El Puche y que lo contara públicamente. No ha podido ser, hay miedo. No puede ser que en pleno siglo XXI aún exista el miedo a hablar. Me gustaría que vinieran algunas de las personas que nos han contado que llevando 50 votos se les da unas prebendas Esto no puede ser”.

Sobre la denuncia formalizada esta mañana ante la Policía Nacional, Cazorla, ha apuntado que tanto la Unidad correspondiente como los comisarios están ya investigando desde ayer. "Debe de ponerse final a estas prácticas y que los almerienses no tengan miedo, que se sientan libres, que vengan y nos lo cuente, que haga una declaración jurada, que se vaya directamente a la Policía Nacional, por que al final esto solo es para un rato, ya que todas las prebendas que se están ofreciendo se vana poder cumplir. Y lo único que estamos manchando es la honorabilidad de la democracia y por supuesto dice mucho del partido que lo hace".

Respecto al reto que Cazorla lanzó la pasada semana al resto de los cabezas de lista de las formaciones políticas que se presentan a las Elecciones Municipales del próximo 28 de Mayo y en el que se les invitaba a firmar ante notario su compromiso de recudirse no sólo el sueldo, sino el número de asesores, de escoltas y de bonificaciones por acudir a plenos, ha señalado que ninguno de ellos se ha pasado por la notaría, cuestión que a juicio de Cazorla los retrata. Rueda de prensa en la que Cazorla ha aprovechado para dar unas pinceladas de su programa electoral en el que prima entre otras cuestiones la ayuda a los desfavorecidos apuntando que, uno de los pilares básicos de Almería Avanza Capital es ayudar a los almerienses más desfavorecidos. De hecho No voy a dormir tranquilo mientras haya un pobre durmiendo en la calle. Para ello ampliaremos el Centro Municipal de Acogida y estaremos junto a los que más lo necesitan, tales como las personas que padecen enfermedades raras, favoreciendo e incentivando la investigación".