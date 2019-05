“No me planteo sentarme con nadie, nosotros salimos a ganar”

¿En qué momento decides dar el paso y ser el candidato de Vox?

– Ha sido un paso importante y me he tomado mi tiempo antes de darlo. Soy una persona que ante todo intento ser coherente. Si tengo unos principios y considero que hay que cambiar las cosas y la vida política, impulsando la regeneración que tenemos en nuestro programa y que es tan necesaria, si no lo hago yo mismo cómo voy a criticar lo que hacen. Creo que esta candidatura me da la oportunidad de ser coherente conmigo y con lo que necesita la ciudad.

– ¿Es consciente de que encabeza la lista de un partido que si bien crece en partidarios, también tiene bastantes detractores?

– Por supuesto, pero hay que tener personalidad en la vida y Vox tiene unos principios básicos que no se mueven y eso dice mucho de un partido. Somos nuevos y estamos creando estructura, pero tenemos unos principios que no se van a mover y en el momento que se muevan yo tampoco pintaré nada aquí.

"Vamos a aumentar la plantilla de Policía Local, en todos los barrios hay problemas de inseguridad”

- El proceso de elección tuvo un candidato inicial que era Eugenio Bayo que se apartó por la dirección nacional para darle paso. ¿Qué ocurrió?

-Yo me afilié en enero de 2014, llevo ya bastante tiempo en Vox y siempre he aceptado lo que ha decidido el partido. El proceso de elección hubo una decisión que se tomó dentro del partido por consenso, pero la dirección decidió que la mejor opción entre todas las que había era la mía y cuando me lo propusieron acepté.

– Previamente han conseguido representación por la circunscripción almeriense en las generales y autonómicas en la que podía haber tenido escaño, pero ha querido esperar a la Alcaldía, ¿por qué?

– La política municipal es la más cercana a tus vecinos y la que yo considero que es por la que debe empezar todo político. La más llana por el contacto directo que te permite aprender y conocer qué es lo que realmente quiere la gente. Llevamos una campaña de barrios que me ha permitido conocer lo que espera la gente, lo que quiere y eso es precisamente lo que me ha motivado a estar en esta candidatura.

–Cuando uno presenta una alternativa con otro partido es porque no está de acuerdo con la gestión existente. ¿En qué están fallando?

–Si creyera que todo está perfectamente evidentemente no daría el paso. La política que creo que se ha llevado durante estos cuatro años es deficiente por inactiva. Se pueden hacer muchísimas más cosas, han pasado cuatro años sin avanzar en nada y se ha perdido un tiempo precioso para la ciudad. Y siempre que pregunto a la gente de la calle qué harían y qué quieren que defienda en los plenos me dicen siempre lo mismo: las comunicaciones. Y llevamos 20 años así. Lo que cambiaría es la manera de hacer política, a hacer las cosas ya sin esperar a mañana.

–Los barrios siempre son un caballo de batalla en las municipales. ¿Cómo valora los servicios?

–Pues percibo que se sienten desconectados. Cuando vamos a El Alquián, Retamar, Cabo de Gata, Costacabana, Pescadería, Puche... siente una desconexión brutal y nosotros incorporamos, entre otras propuestas, una mejora del transporte público. Las líneas de autobús son fundamentales, queremos aumentarlas y ofrecer más frecuencia nocturno y adaptar el horario al de las personas. Y es sólo un ejemplo, pero en general los barrios se sienten muy solos.

– Barrios como El Puche o Pescadería están sufriendo graves problemas de infravivienda y de servicios básicos como el suministro de luz que generan cada vez una mayor estigmatización. ¿Qué hay que hacer?

–Conozco perfectamente la situación porque tengo clientes de esos barrios, como un empresario con una panadería, y me han venido al despacho y me han dicho que están sin luz por el cultivo de marihuana. A esa gente tenemos que protegerla las administraciones porque están creando riqueza para el conjunto de la sociedad solucionando sus problemas y luego es necesario un plan para generar riqueza. Hay que invertir en los servicios públicos y dinamizar sus comercios para que la gente que quiera trabajar también vaya a esos barrios. Hay barrios en otras ciudades de los que se puede aprender, podemos copiar lo que ha dado resultado en Sevilla y Córdoba.

–Del conjunto de propuestas de su programa, ¿con cuál se queda?

–Nuestra principal medida es la regeneración política porque hace falta gente que se presente para ser alcalde teniendo una profesión no para vivir de eso. El que sabe y puede hacer más cosas que la política como sacar adelante su negocio. Eso dignificaría la política. Nosotros no somos gente profesional, somos un equipo de personas formado por procuradores, policías, abogados, transportistas, asesores fiscales... que saben ganarse el sueldo y batirse el cobre sin la política. Gente que ha demostrado su valía y que tiene vocación de servicio público. Y otra medida en este sentido será limitar las designaciones personalistas de cargos que derivan en amiguismo y enchufismo y en corrupción. Yo no soy un político profesional ni vengo a vivir de la política, tengo mi despacho desde hace diez años y no me da miedo trabajar diez o doce horas al día cuando sea necesario.

–Vienen de dos resultados electorales muy buenos, ¿qué expectativas tienen en las municipales?

–No se puede comparar las autonómicas y generales con lo que pueda pasar ahora. Somos un partido tan nuevo que no tenemos ni encuestas que nos fijen unas expectativas, pero sí te puedo decir que la gente nos está recibiendo muy bien y tiene ganas de un cambio en el Ayuntamiento. Los ciudadanos quieren gente con carácter, valiente y dispuesta a cambiar las cosas y de no ser así, sea cual sea el resultado, nosotros vamos a seguir con nuestros principios.

"No soy contrario a la inmigración, cuanto más integración mejor, pero estoy a favor y defenderé a muerte que se cumpla la ley”

–Pero mantener los principios no siempre es fácil cuando se dan acuerdos y pactos de gobierno, ¿van a ser la muleta del PP?

–Nosotros vamos a ganar y yo voy a por la Alcaldía de Almería. No me planteo ni sentarme con tal ni con cual. Eso es un escenario que no contemplo. Al que compite en una carrera no se le pregunta si va a ser tercero o cuarto porque te dirá que quiere ser primero.

–¿Qué puede aportar su equipo a la ciudad?

–Pueden aportar frescura y unas ganas de trabajar brutales, me estoy llevando una grata sorpresa del respaldo e iniciativa que tienen los 30 en esta campaña.

–¿Teme que su opción repercuta negativamente en su negocio?

–En esta vida se tienen muchos temores, pero lo importante es ser coherente y valiente y eso es tener la conciencia tranquila porque he hecho todo lo que he podido.

–¿Qué otras carencias ha palpado en los barrios?

–En todos los barrios se quejan de problemas de inseguridad, pero tanto en el centro como en el campo porque cuando nos reunimos con agricultores es lo primero que nos dicen que están hartos de sufrir robos. La seguridad en todos los barrios es una necesidad. En nuestro programa incluimos una medida necesaria como aumentar la plantilla de Policía Local.

–¿Tienen proyectos para mejora la convivencia e integración de los inmigrantes?

–Integración cuanto más mejor, no soy contrario a la inmigración, lo que sí estoy a favor y defenderé a muerte es la ley. Cómo le voy a negar a una persona que venga aquí si su intención es trabajar, adaptarse y ganarse la vida honradamente. ¿Cómo le voy a decir que no si está pasando hambre? No soy un monstruo y entiendo cuál es la situación de cada uno, pero hay que cumplir la legalidad porque si no lo hacemos tendremos un problema muy grave. Sin cumplir la ley no hay democracia.

– Abascal estará el domingo en la capital. ¿Cómo lo definiría?

–Aunque sea en clave nacional a mi me hicieron una pregunta que era cómo te definirías y yo dije leal hasta la muerte y a él lo veo igual. Una persona leal y transparente con un proyecto político firme y serio y lo más importante es que va a ser beneficioso para el conjunto de la sociedad española.