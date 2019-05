–¿Qué programa presenta el Partido Popular en Huércal?

–Tenemos claro el proyecto de ciudad que queremos y llevamos muchas de las cosas que no se pudieron terminar antes de la moción de censura, así como medidas concretas, no propuestas genéricas como mucha otra gente. Hay temas fundamentales como la carretera nacional, que no tiene que ser una línea que separe los barrios, sino que sea nexo de unión; la cración de una ciudad deportiva y nuevos viales; un nuevo centro cultural o un espacio museístico que una ciudad de 20.000 habitantes necesita. Conocemos las necesidades de los vecinos porque las hemos palpado día a día en ocho años de gobierno.

–¿Cuáles son esas medidas concretas?

–El desdoblamiento de la carretera nacional, la creación de una bolsa de empleo para los desempleados, cambiar el sistema de gestión de los servicios públicos para que vuelva a ser directamente del Ayuntamiento, y el tema estrella que es el transporte. Tenemos que solucionarlo y tenemos la propuesta del circular cerrada con el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía, con un billete único para Almería capital.

–¿Cuáles son las necesidades de los vecinos?

–El argumento de los vecinos ha cambiado mucho en estos últimos meses. Antes de la moción pensaban en las infraestructuras y en servicios grandes, pero tras siete meses de gobierno socialista lo primero que piden es algo tan sencillo como tener un pueblo limpio, jardines en condiciones y una atención al ciudadano que ha desaparecido en el municipio. En los años de gobierno del PP Huércal ha sido un pueblo limpio y bonito y ahora es feo y sucio.

–¿Qué le han transmitido los vecinos en esta campaña?

–La frase que más he oído yendo casa a casa es “Ismael, tenemos ganas de que vuelvas”. Eso me hace luchar. El PSOE ha hecho una campaña sucia, basada en mentiras y denuncias falsas que hemos intentado demostrar, pero nosotros no hemos entrado en esa campaña sucia. Nosotros explicamos nuestras propuestas y eso es lo que tenemos que transmitir. La gente nos lo reconoce y el domingo la gente nos va a apoyar por eso, porque valoran el trabajo y la dedicación por encima de la palabrería, el insulto y la falta de propuestas y proyectos del PSOE.

–En las últimas elecciones el PP gobernó en coalición con GRINP y VHA, partidos independientes que ahora se han integrado en la lista del PSOE. ¿Les perjudica o les beneficia?

–Creo que esa unión nos puede beneficiar, porque hay mucha gente en el pueblo que no entiende cómo un grupo de personas hoy están con loz azules, mañana con los rojos y pasado con los naranjas. Eso obedece estrictamente a un interés personal de supervivencia más que al interés general. Nosotros llevamos muchos años posicionados en el mismo sitio, no somos una veleta que vamos de un partido a otro. Mucha gente del PSOE tampoco entiende cómo han podido eliminar a plantilla y personal que llevan muchos años luchando por el PSOE, un partido histórico y potente, con gente muy válida, y a la que han echado a la calle para meter grupos independientes por encima de otros compañeros. Eso les va a penalizar.

–¿Le abre la puerta a posibles pactos con otros partidos?

–Evidentemente nos equivocamos con las personas con las que pactamos. Nos gustaría gobernar en mayoría absoluta, pues es la mejor forma que tiene un municipio para avanzar. Pero habrá que estar abiertos a pactos con gente que tenga un proyecto común al nuestro y por el bien del municipio. En los municipios no son las siglas, son las personas y los proyectos.

–¿Qué es lo primero que harían si gobiernan?

–Lo más urgente, la bolsa de empleo, que es fundamental para el municipio, y los servicios del día a día. Por ejemplo, ahora mismo no hay nadie que esté fumigando de cara al verano porque no se ha contratado a nadie. Tendremos que darle un lavado de imagen al pueblo y quitarle la capa de hollín .

–Las últimas elecciones siempre han estado muy reñidas y se han decidido por escaso margen. ¿Cómo convence a los indecisos para que voten al PP?

–Siempre le digo a los vecinos que no he venido a prometer nada, sino a recordar los ocho años de gobierno del PP. Hemos demostrado darle la vuelta al pueblo en imagen, con más limpieza y servicios. Hemos hecho más con menos. Llegamos con cinco millones de deuda y nos fuimos con once millones de superávit. Nuestro mejor aval es la experiencia y el tiempo que hemos estado gobernando.