Ismael Torres fortalecerá el tejido empresarial y comercial de Huércal de Almería para que sea referente provincial

La lluvia no fue impedimento para que la noche de ayer se celebrara en Huércal de Almería una reunión con más de 50 empresarios y comerciantes de la localidad y en la que el candidato del PP y alcalde, Ismael Torres, trasladó las principales propuestas de su programa para ayudar a los generadores de empleo en el municipio, personas que cada día levantan la persiana y arriesgan su patrimonio para invertir y generar riqueza.

El candidato del PP que estuvo acompañado por los parlamentarios andaluces Pablo Venzal y Julia Ibáñez y el diputado nacional Miguel Ángel Castellón, hizo balance de las medidas puestas en marcha por el equipo de gobierno para impulsar este sector estratégico y además desgranó las principales apuestas para los próximos cuatro años en los que se comprometió a trabajar para que el tejido comercial y empresarial de Huércal de Almería sea referente a nivel provincial.

Ismael Torres transmitió la necesidad de “unir fuerzas para que Huércal, que ya es una ciudad eminentemente comercial y de compras, vea su oferta ampliada y se fortalezca la base de este tejido comercial para convertirlo en referente al igual que hemos logrado hacerlo con otros sectores”.

Para lograrlo, el candidato del PP explicó su intención de estrechar lazos con asociaciones, autónomos, comercios, empresarios grandes o pymes, con el único fin de “convertirnos en el principal motor provincial del comercio y del empleo y todo ello con la fiscalidad adecuada para lograrlo”.

“Soy consciente de que el Ayuntamiento es vía de conexión con asociaciones, comerciantes y empresas, y todos sois necesarios para poner en marcha este proyecto y estas medidas”, insistió.

Por su parte Pablo Venzal y Miguel Ángel Castellón, en sendas intervenciones, pidieron el apoyo a Ismael Torres. Venzal declaró “apelo a vuestro sentido común, os pido dos cosas: que convenzáis a los que votaron otras opciones de centro derecha y a los que votaron a otros que no están pensando en que el pueblo mejore, necesitamos que Ismael tenga una mayoría suficiente para poder seguir realizando los proyectos sin depender de nadie”.

Miguel Ángel Castellón por su parte afirmó “vengo a apoyar y a rendir homenaje a una persona que ha hecho las cosas bien. Hoy jugamos en casa, en el Bernabeu, en la Champions con todas las estrellas alineadas, eso es venir a Huércal. Tenemos un Gobierno en la nación que no lo está poniendo fácil, y a los empresarios hay que dejarles que trabajen, no ponerles palos en las ruedas, que tengan un entorno positivo. Ismael es certidumbre, es seguridad. Tiene no solo un programa de compromisos y también un bagaje a sus espaldas: certidumbre y credibilidad, y que genera un entorno para que las empresas puedan venir y crecer”.

Durante el encuentro con empresarios y comerciantes se trataron además asuntos de importancia como la bajada de impuestos, iniciativas de ayuda y apoyo al emprendimiento y la estrecha colaboración y apoyo desde la Junta de Andalucía en proyectos que afectan al tejido empresarial y comercial de Huércal, la provincia de Almería y Andalucía.